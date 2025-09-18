Fiat: dopo la Grande Panda cosa ha ancora in serbo per la Serbia?

Ha fatto scalpore lo scorso anno la notizia che Fiat Grande Panda sarebbe stata prodotta in Serbia presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac. Infatti inizialmente in molti in Italia avevano pensato che questa vettura come l’attuale Panda sarebbe stata prodotta nel nostro paese. Alla fine però Stellantis ha preso una strada diversa molto probabilmente per contenere i costi di produzione per potere offrire l’auto sul mercato ad un prezzo competitivo.

Quali altri modelli di Fiat saranno prodotti in Serbia in futuro oltre alla Grande Panda?

Adesso la situazione è che nella fabbrica manca la manodopera per la produzione di Fiat Grande Panda che ovviamente sta ricevendo molti ordini da tutta Europa e che infatti sarà prodotta a breve anche in Algeria presso lo stabilimento Stellantis di Orano. La mancanza di manodopera sta spingendo il gruppo automobilistico a spostare in Serbia alcuni dipendenti degli stabilimenti italiani che volontariamente accettano di andare a lavorare in quel paese alla produzione di Grande Panda in maniera temporanea. Questo anche perchè nel frattempo in Italia la produzione un po’ in tutti gli stabilimenti è ridotta ai minimi termini con Stellantis che è ricorsa di nuovo agli ammortizzatori sociali.

Nel frattempo ci si chiede se Fiat produrrà qualche altra auto presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac. La possibilità ci sarebbe dato che a proposito di questa fabbrica negli scorsi anni era stato detto che dopo la Grande Panda avrebbe accolto anche un secondo modello. Non sappiamo al momento però se si tratterà sempre di una vettura della principale casa automobilistica italiana o di un’auto di uno degli altri brand di Stellantis. Di certo si tratterà di una vettura costruita su piattaforma smart car e dunque non possiamo escludere si possa trattare di una delle future auto della famiglia Panda. Considerato che Giga Panda e Panda Fastback saranno prodotte in Marocco, si potrebbe trattare della Panda Van o della Panda Pickup ma non si escludono ovviamente sorprese.