Fiat 500e ora da 9.950 euro con gli incentivi statali

Fiat 500e con l’arrivo dei nuovi incentivi statali diventa ancora più accessibile. Grazie al sostegno del governo e a una promozione FIAT in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, la prima elettrica del marchio italiano, la 500e, è ora proposta a partire da 9.950 euro. Prodotta nello storico stabilimento Mirafiori di Torino, la 500e è diventata un simbolo del Made in Italy, confermato dai 43 premi internazionali che ne fanno il modello FIAT più celebrato di sempre.

FIAT rafforza il proprio impegno verso una mobilità sostenibile rendendo l’iconica Fiat 500e ancora più accessibile

L’iconica elettrica ha visto una razionalizzazione della gamma e una significativa riduzione dei prezzi, con la versione POP offerta a 23.900 euro. L’autonomia della batteria, disponibile in tagli da 190 o 320 km, rimane invariata su tutti gli allestimenti, così come la scelta tra tre tipi di carrozzeria: Berlina, 3+1 e Cabrio per La Prima II e (RED). La differenza di prezzo tra le due batterie passa da 4.500 a 3.000 euro. Con questa evoluzione, FIAT conferma l’obiettivo di rendere l’elettrificazione accessibile, offrendo modelli eleganti, sostenibili e alla portata di più clienti, semplificando la scelta tra tre allestimenti chiari e distinti.

Al vertice della gamma, La Prima II della 500e combina comfort, finiture premium e tecnologie avanzate, incarnando il meglio del design e dell’innovazione italiana. Al centro dell’aggiornamento c’è la nuova ICON, disponibile con autonomia di 190 o 320 km, pensata per un’esperienza urbana connessa e raffinata. L’auto integra un sistema infotainment da 10,25” con Apple CarPlay e Android Auto wireless, climatizzatore automatico, telecamera posteriore a 180° e Keyless Go. L’estetica è valorizzata dai cerchi in lega bruniti da 16”, plancia tinta carrozzeria e sedili in tessuto nero, con possibilità di personalizzazione tramite pacchetti modulari come lo Style Pack (fari full LED, cerchi da 17”, vetri oscurati) e il Comfort Pack (sedili riscaldati, sensori di parcheggio a 360°).

La gamma POP punta invece sulla semplicità urbana, mentre la sicurezza è garantita da sistemi ADAS di Livello 2, tra cui frenata automatica, assistenza al mantenimento di corsia e monitoraggio angolo cieco. FIAT completa l’offerta elettrica con la Nuova Grande Panda (da 11.950 euro) e la 600e (20.750 euro, autonomia oltre 400 km), confermandosi protagonista della mobilità elettrica grazie a incentivi, promozioni e iniziative educative.