Un’elegante vecchia gloria Maserati al prezzo di una nuova Dacia: è davvero un affare?

Possedere una grande berlina di lusso firmata Pininfarina, con interni in pelle pregiata e un V8 Ferrari capace di superare i 400 CV, sembra un sogno riservato a pochi. Eppure oggi, il mercato dell’usato rende possibile guidare una Maserati Quattroporte V a un prezzo paragonabile a quello di una city car nuova.

Nei principali portali di annunci, infatti, si trovano esemplari a partire da circa 10.000 euro, con una media che oscilla tra i 13.000 e i 15.000 euro. Una cifra irrisoria se pensiamo che, appena vent’anni fa, da nuove superavano abbondantemente i 100.000 euro. Gli annunci non mancano: una Maserati Quattroporte del 2005 con 110.000 km è proposta a 13.000 euro, mentre una del 2004 con 115.000 km scende addirittura a 7.500 euro. Prezzi allettanti, che tuttavia nascondono insidie legate alla manutenzione.

Il V8 F136 di derivazione Ferrari è solido, ma gli interventi non sono certo economici. Una revisione completa, una pompa dell’acqua o un intervento sulla sospensione attiva possono far lievitare il conto. Inoltre, alcuni componenti di questa Maserati condivisi con Ferrari hanno (neanche a dirlo) tariffe da marchio di lusso.

Il nodo cruciale riguarda la trasmissione. I modelli precedenti al 2007 montavano il cambio DuoSelect, robotizzato e spesso criticato per la sua ruvidità, oltre che per l’usura rapida della frizione, che può richiedere sostituzioni già dopo 30.000 km. Dal 2007 in poi, Maserati ha introdotto l’automatico ZF a convertitore di coppia, molto più affidabile e apprezzato dagli acquirenti, rendendo questi esemplari decisamente più ricercati.

Gli interni, pur raffinati, possono tradire l’età della vettura: plastiche appiccicose, cielo dell’abitacolo che tende a staccarsi e un’elettronica non sempre impeccabile sono difetti ricorrenti. Molti proprietari hanno già aggiornato l’infotainment con sistemi moderni più funzionali. Tuttavia, ridurre la Maserati Quattroporte a queste pecche sarebbe ingiusto: le linee scolpite da Pininfarina hanno retto il tempo con eleganza e l’abitacolo, tra legni pregiati e strumentazione classica, emana ancora oggi un fascino irresistibile.

Il prezzo all’usato, in definitiva, ha un’unica dolorsa spiegazione: l’ostacolo all’aumento di valore di questa Maserati non è tanto l’affidabilità, quanto i suoi costi di gestione. Inoltre, nonostante l’acquisto low cost, rimane pur sempre una grande berlina di lusso, con consumi nell’ordine dei 15-20 litri/100 km e assicurazioni elevate. Chi vuole avventurarsi in quest’esperienza deve essere pronto a sostenere spese importanti.