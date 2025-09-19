Jeep estende la partnership con Blue Sport in Svizzera

Dal 2023, i dipendenti di blue Sport, la piattaforma di streaming sportivo di Swisscom, in Svizzera viaggiano in modo sicuro e affidabile a bordo dei veicoli del leggendario marchio off-road, nell’ambito della partnership ufficiale per la mobilità con Jeep. La partnership è stata recentemente estesa fino alla fine del 2026 e ora i dipendenti sono equipaggiati con i più recenti modelli della casa automobilistica americana.

Blue Sport continuerà ad affidarsi ai veicoli Jeep anche in futuro. La partnership per la mobilità, iniziata nel 2023, è stata prorogata fino alla fine del 2026 grazie all’esperienza positiva. Nell’ambito dell’estensione del contratto, i dipendenti saranno dotati di una nuova flotta di modelli elettrificati. Tra questi, i modelli ibridi plug-in a trazione integrale Grand Cherokee 4xe e Compass 4xe, nonché la Avenger e-Hybrid, dotata di un efficiente sistema di propulsione mild hybrid.

La flotta di veicoli Jeep offre ai giornalisti di Blue Sport una gamma di veicoli che si integrano perfettamente nella loro routine lavorativa quotidiana. I veicoli offrono spazio per le loro sofisticate attrezzature e, grazie ai motori elettrici, garantiscono che i dipendenti di Blue Sport raggiungano sempre la destinazione desiderata.

Yannick Lagger, Jeep Brand Director di Astara: “L’estensione della nostra partnership con blue Sport è un forte segno del nostro impegno comune per la mobilità sostenibile e la passione sportiva. Jeep è sinonimo di avventura, innovazione e responsabilità: valori che condividiamo con blue Sport. Con la nostra gamma di modelli elettrificati, non solo offriamo ai dipendenti di blue Sport una mobilità efficiente e affidabile, ma supportiamo anche il loro lavoro quotidiano nell’ambiente dinamico dello sport dal vivo. Non vediamo l’ora di proseguire questa proficua collaborazione ed esplorare insieme nuove strade. Auguriamo a blue Sport viaggi sicuri in futuro.”

Claudia Läser, CPO blue Sport: “Siamo lieti di estendere la nostra partnership con Jeep®, poiché è sinonimo di continuità e affidabilità in un settore dinamico. Con i nuovi modelli elettrificati, i nostri dipendenti non solo viaggiano in modo efficiente e rispettoso dell’ambiente, ma possono anche rispondere in modo flessibile alle esigenze degli sport dal vivo quotidiani. Apprezziamo molto questa collaborazione e non vediamo l’ora di vivere nuove avventure ed esplorare insieme percorsi innovativi.”

Jeep

La nuova flotta Jeep di blue Sport è fornita da Astara Move. Il modello di abbonamento “Move” di Astara offre un’alternativa semplice e flessibile al tradizionale acquisto e leasing di un’auto. Tutto ciò che riguarda il veicolo è incluso: assicurazione, immatricolazione, tasse, assistenza e manutenzione, pneumatici e altri extra. Questo consente ad aziende e clienti privati ​​di concentrarsi completamente sulla guida. Le condizioni di noleggio e il chilometraggio sono personalizzati in base alle esigenze individuali.