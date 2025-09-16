Nuova Jeep Compass: debutto pubblico in Francia al Salone di Lione

Simbolo della rinascita del marchio nel segmento dei SUV compatti, la Nuova Jeep Compass illustra l’evoluzione del design Jeep e l’integrazione delle più recenti tecnologie di connettività ed elettrificazione. Questa prima apparizione a un importante salone in Francia offre ai visitatori l’opportunità di ammirare in anteprima un modello destinato a svolgere un ruolo centrale nella gamma.

Jeep sarà presente al Salone dell’automobile di Lione 2025 con una grande novità: la Nuova Jeep Compass

Presentata a Lione in versione First Edition 100% elettrica, la nuova Jeep Compass sarà disponibile anche con una gamma completa di motorizzazioni, 2 ruote motrici 100% elettriche con 500 e 650 chilometri di autonomia e una versione a 4 ruote motrici da 375 cavalli, oltre a una motorizzazione ibrida e una versione ibrida plug-in.

Jeep, oltre alla nuova Jeep Compass, porterà sotto i riflettori anche l’Avenger, premiata come Car of the Year 2023 e simbolo della nuova era del marchio in Europa. Questo modello si distingue per la libertà di scelta offerta ai clienti grazie a un’ampia gamma di motorizzazioni: 100% elettrico, ibrido a due o quattro ruote motrici e benzina.

Tra le versioni esposte spicca l’Avenger 4xe The North Face Edition, una speciale edizione limitata a 4.806 unità, un numero che richiama l’altitudine del Monte Bianco. Questa variante a trazione integrale ibrida si caratterizza per materiali sostenibili, tecnologie innovative e dettagli di design esclusivi, come le finiture Summit Gold, colore iconico di The North Face, e i motivi topografici ispirati all’avventura.

Accanto a essa, saranno presenti anche l’Avenger 100% elettrico, con fino a 400 km di autonomia, e l’Avenger e-Hybrid, soluzione elettrificata pratica e accessibile.

In questo modo Jeep illustrerà la ricchezza della sua offerta e conferma il suo impegno nel proporre SUV adatti a tutte le mobilità, dall’elettrico all’ibrido 4×4, senza rinnegare il suo DNA di avventura e libertà. Ricordiamo infine che il Salone dell’automobile di Lione aprirà i battenti il ​​23 settembre alla stampa e accoglierà il pubblico dal 24 al 28 settembre 2025.