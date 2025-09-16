in Jeep

Nuova Jeep Compass: debutto pubblico in Francia al Salone di Lione

Presso lo stand Jeep sarà presente anche la Jeep Avenger con tre motorizzazioni

di

Nuova Jeep Compass

Simbolo della rinascita del marchio nel segmento dei SUV compatti, la Nuova Jeep Compass illustra l’evoluzione del design Jeep e l’integrazione delle più recenti tecnologie di connettività ed elettrificazione. Questa prima apparizione a un importante salone in Francia offre ai visitatori l’opportunità di ammirare in anteprima un modello destinato a svolgere un ruolo centrale nella gamma.

Jeep sarà presente al Salone dell’automobile di Lione 2025 con una grande novità: la Nuova Jeep Compass 

Presentata a Lione in versione First Edition 100% elettrica, la nuova Jeep Compass sarà disponibile anche con una gamma completa di motorizzazioni, 2 ruote motrici 100% elettriche con 500 e 650 chilometri di autonomia e una versione a 4 ruote motrici da 375 cavalli, oltre a una motorizzazione ibrida e una versione ibrida plug-in.

Jeep, oltre alla nuova Jeep Compass, porterà sotto i riflettori anche l’Avenger, premiata come Car of the Year 2023 e simbolo della nuova era del marchio in Europa. Questo modello si distingue per la libertà di scelta offerta ai clienti grazie a un’ampia gamma di motorizzazioni: 100% elettrico, ibrido a due o quattro ruote motrici e benzina.

Tra le versioni esposte spicca l’Avenger 4xe The North Face Edition, una speciale edizione limitata a 4.806 unità, un numero che richiama l’altitudine del Monte Bianco. Questa variante a trazione integrale ibrida si caratterizza per materiali sostenibili, tecnologie innovative e dettagli di design esclusivi, come le finiture Summit Gold, colore iconico di The North Face, e i motivi topografici ispirati all’avventura.

Nuova Jeep Compass

Accanto a essa, saranno presenti anche l’Avenger 100% elettrico, con fino a 400 km di autonomia, e l’Avenger e-Hybrid, soluzione elettrificata pratica e accessibile.

In questo modo Jeep illustrerà la ricchezza della sua offerta e conferma il suo impegno nel proporre SUV adatti a tutte le mobilità, dall’elettrico all’ibrido 4×4, senza rinnegare il suo DNA di avventura e libertà. Ricordiamo infine che il Salone dell’automobile di Lione aprirà i battenti il ​​23 settembre alla stampa e accoglierà il pubblico dal 24 al 28 settembre 2025.

LinkedInTelegramWhatsApp

Lascia un commento

Jeep Compass