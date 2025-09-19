in Alfa Romeo

Alfa Romeo: aumentano le vendite in Polonia grazie a Junior

‘Alfa Romeo Junior si è classificata al terzo posto nel segmento B-SUV premium, con 510 unità vendute

di

Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo ha registrato una solida crescita nelle vendite di autovetture in Polonia. Il marchio ha venduto 1.452 unità dei suoi modelli tra gennaio e agosto 2025, con un aumento del 57% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Alfa Romeo ha immatricolato 1.452 auto in Polonia, registrando un incremento del 57% su base annua

Il modello Junior, prodotto nello stabilimento di Tychy, è stato il più popolare, con 510 acquirenti che lo hanno scelto dall’inizio dell’anno . Allo stesso tempo, cresce l’interesse per gli altri modelli del marchio. Il SUV Stelvio ha registrato un aumento del 22% delle immatricolazioni (421 unità), mentre le vendite della berlina Giulia sono aumentate del 53% (341 unità).

L’Alfa Romeo Junior è un modello compatto che eredita oltre 110 anni di tradizione, stile ed eccellenza ingegneristica, rivolto principalmente a una clientela giovane e attiva. In un segmento che offre versioni sportive basate sui modelli cittadini, la Junior si distingue per il design accattivante abbinato a tecnologie avanzate in termini di comfort, connettività e dinamiche di guida distintive del marchio. Ai clienti viene offerta la libertà di scegliere tra motorizzazioni ibride o completamente elettriche. Sono disponibili la Ibrida con motore 1.2 litri da 145 CV con tecnologia a 48 V e la Ibrida Q4 con trazione integrale e trazione posteriore automatica. Una novità della gamma è l’esclusiva serie speciale Ibrida Intensa, che si distingue per equipaggiamenti e caratteristiche estetiche distintive.

alfa romeo junior

La gamma elettrificata Junior si compone di tre modelli disponibili in due livelli di potenza: 156 CV con autonomia fino a 410 km nel ciclo combinato WLTP, disponibile nei modelli Elettrica ed Elettrica Intensa, e 280 CV nella versione Elettrica Veloce, che rispecchia il DNA sportivo di Alfa Romeo. Questa variante è dotata di differenziale Torsen, sospensioni sportive ribassate di 25 mm e lo sterzo più diretto del segmento (rapporto 14,6). L’impianto frenante utilizza dischi anteriori di oltre 380 mm di diametro con pinze monoblocco a quattro pistoncini.

La Junior può essere equipaggiata con sistemi di assistenza alla guida che consentono la guida autonoma di Livello 2 e un sistema di telecamere a 360 gradi. La connettività è garantita da Alfa Connect Services e le funzioni del veicolo possono essere gestite da remoto tramite un’app (funzione E-Control). L’interfaccia vocale integra l’assistente virtuale Hey Alfa e ChatGPT. La versione Elettrica parte da PLN netti al mese con un piano business.

LinkedInTelegramWhatsApp

Lascia un commento