Alfa Romeo: aumentano le vendite in Polonia grazie a Junior

Alfa Romeo ha registrato una solida crescita nelle vendite di autovetture in Polonia. Il marchio ha venduto 1.452 unità dei suoi modelli tra gennaio e agosto 2025, con un aumento del 57% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Alfa Romeo ha immatricolato 1.452 auto in Polonia, registrando un incremento del 57% su base annua

Il modello Junior, prodotto nello stabilimento di Tychy, è stato il più popolare, con 510 acquirenti che lo hanno scelto dall’inizio dell’anno . Allo stesso tempo, cresce l’interesse per gli altri modelli del marchio. Il SUV Stelvio ha registrato un aumento del 22% delle immatricolazioni (421 unità), mentre le vendite della berlina Giulia sono aumentate del 53% (341 unità).

L’Alfa Romeo Junior è un modello compatto che eredita oltre 110 anni di tradizione, stile ed eccellenza ingegneristica, rivolto principalmente a una clientela giovane e attiva. In un segmento che offre versioni sportive basate sui modelli cittadini, la Junior si distingue per il design accattivante abbinato a tecnologie avanzate in termini di comfort, connettività e dinamiche di guida distintive del marchio. Ai clienti viene offerta la libertà di scegliere tra motorizzazioni ibride o completamente elettriche. Sono disponibili la Ibrida con motore 1.2 litri da 145 CV con tecnologia a 48 V e la Ibrida Q4 con trazione integrale e trazione posteriore automatica. Una novità della gamma è l’esclusiva serie speciale Ibrida Intensa, che si distingue per equipaggiamenti e caratteristiche estetiche distintive.

La gamma elettrificata Junior si compone di tre modelli disponibili in due livelli di potenza: 156 CV con autonomia fino a 410 km nel ciclo combinato WLTP, disponibile nei modelli Elettrica ed Elettrica Intensa, e 280 CV nella versione Elettrica Veloce, che rispecchia il DNA sportivo di Alfa Romeo. Questa variante è dotata di differenziale Torsen, sospensioni sportive ribassate di 25 mm e lo sterzo più diretto del segmento (rapporto 14,6). L’impianto frenante utilizza dischi anteriori di oltre 380 mm di diametro con pinze monoblocco a quattro pistoncini.

La Junior può essere equipaggiata con sistemi di assistenza alla guida che consentono la guida autonoma di Livello 2 e un sistema di telecamere a 360 gradi. La connettività è garantita da Alfa Connect Services e le funzioni del veicolo possono essere gestite da remoto tramite un’app (funzione E-Control). L’interfaccia vocale integra l’assistente virtuale Hey Alfa e ChatGPT. La versione Elettrica parte da PLN netti al mese con un piano business.