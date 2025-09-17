Alfa Romeo Junior: il 20 e 21 settembre “Porte Aperte” per provare la compatta, imperdibile offerta per l’ibrida

Week end speciale quello del 20 e 21 settembre 2025 in Italia per Alfa Romeo Junior. Il SUV compatto, già ordinato in oltre 50 mila unità nel mondo, sarà protagonista di un Porte Aperte nelle concessionarie italiane dove i clienti del biscione potranno provare la nuova compatta sportiva. Da segnalare che la grande protagonista sarà la versione ibrida oggetto di una interessante promozione che prevede un bonus extra da mille euro per le vetture in pronta consegna acquistabili con finanziamento da 199 euro al mese.

Imperdibile offerta dedicata ad Alfa Romeo Junior ibrida protagonista del porte aperte il 20 e 21 settembre

Durante il weekend, appassionati e clienti avranno l’opportunità di scoprire da vicino Alfa Romeo Junior, disponibile sia in versione Ibrida che Elettrica, provandone la tecnologia avanzata e il piacere di guida tipico del marchio. Contestualmente, Alfa Romeo lancia un’offerta speciale per Junior ibrida con finanziamento Stellantis Financial Services: 199€ al mese per 36 mesi, anticipo di 6.120€, TAN fisso 5,49%, TAEG 7,11% e rata finale di 20.501€. Inoltre, per le vetture in pronta consegna è previsto un extra bonus di 1.000€, rendendo la proposta ancora più vantaggiosa per i clienti interessati.

Protagonista anche il nuovo spot “Cosa fa cantare il tuo cuore” celebra la passione autentica e travolgente attraverso una performance intensa dell’attore spagnolo Pedro Alonso, che interpreta “Cuore Matto”, celebre brano della musica italiana. Realizzato con un taglio cinematografico, il video si inserisce nella campagna “Learn to Love Again”, creata per il lancio della nuova compatta sportiva Alfa Romeo Junior. L’iniziativa racconta il legame profondo tra guida e emozioni, paragonandolo alla sensazione di innamorarsi.

Con Alfa Romeo Junior e questa nuova comunicazione, Alfa Romeo ribadisce la sua vocazione a conquistare il cuore delle persone, unendo passione, carattere e stile italiano. Guidare Alfa Romeo, infatti, non è solo spostarsi da un luogo all’altro, ma vivere ogni giorno un’esperienza coinvolgente, fatta di adrenalina e sentimento, dove il cuore sportivo del marchio pulsa più forte che mai, regalando sensazioni uniche a chi sceglie di mettersi al volante.