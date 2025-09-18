Nuova Alfetta: farà commuovere anche gli alfisti più duri

Nuova Alfetta è uno dei modelli di cui si parla di più in questo momento per quanto concerne Alfa Romeo. Il suo ritorno non è ancora sicuro anche se pare proprio che il mitico nome possa essere rispolverato per uno dei futuri modelli della casa automobilistica milanese. Al momento non vi sono notizie ufficiali ma si tratta di semplici voci di corridoio secondo cui potrebbe chiamarsi proprio così la famosa vettura che arriverà nei prossimi anni che forse sarà prodotta a Pomigliano su piattaforma STLA Small e che dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 4,3 metri.

In caso di ritorno la nuova Alfetta non farà rimpiangere la sua antenata e sarà apprezzata anche dai fan più esigenti

La nuova Alfetta dovrebbe dunque essere il famoso modello che si andrà a collocare nella gamma di Alfa Romeo esattamente tra Junior e Tonale a cavallo dei due segmenti, fornendo ai fan del biscione una nuova e gustosa alternativa. Avrà uno stile molto sportivo e aerodinamico anche se non si dovrebbe trattare di una berlina ma di una fastback con uno stile tendente al crossover. Sarà compatta, cattiva e punterà forte sullo stile tipicamente Alfa Romeo e anche sulle prestazioni. Non a caso avrà anche la versione top di gamma quadrifoglio che regalerà di certo emozioni ai fan del biscione.

La nuova Alfetta insomma sarà un’alternativa più sportiva e trendy alle attuali Alfa Romeo Junior e Tonale. Con quest’ultima che come sappiamo a breve riceverà un restyling che la renderà maggiormente in sintonia nello stile con la stessa Junior e con la futura gamma di modelli che nei prossimi anni si arricchirà anche delle nuove Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio.