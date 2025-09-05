Fiat Grande Panda sarà prodotta anche in Algeria: adesso è ufficiale

Fiat ha appena annunciato una tappa decisiva per l’industria automobilistica algerina: la produzione locale della Grande Panda presso lo stabilimento di Tafraoui, vicino a Orano, in modalità CKD (Completely Knocked Down). Questa mossa senza precedenti segna il primo utilizzo della produzione CKD nella storia del Paese.

Il progetto fa parte di una strategia mirata a soddisfare le esigenze di mobilità delle famiglie algerine, ponendo al contempo le basi per una sovranità industriale sostenibile. Con questa iniziativa, Stellantis, casa madre di Fiat, ribadisce il proprio impegno nella creazione di un ecosistema locale di fornitori e partner, rafforzando la produzione nazionale e favorendo lo sviluppo di competenze industriali sul territorio.

Cuore del sistema, lo stabilimento di Tafraoui ha ultimato le linee di lavorazione del ferro e di verniciatura. Le prime unità di pre-serie della Grande Panda usciranno dalle linee di produzione a fine settembre, prima di una rapida transizione alla produzione in serie prevista per i prossimi mesi. Con un tasso di integrazione locale del 20% dal lancio, Stellantis si impegna a raggiungere il 30% entro il 2026 , con due anni di anticipo rispetto alla scadenza normativa. Questa anticipazione illustra un fermo impegno: costruire un settore locale competitivo e lungimirante.

Fiat ha presentato questo progetto strategico nella prestigiosa cornice del Jardin d’Essai du Hamma ad Algeri . L’evento ha riunito personalità di spicco: Salem Ahmed Zayed, Segretario generale del Ministero dell’Industria, Olivier François, CEO di Fiat e Chief Marketing Officer di Stellantis e Samir Cherfan, Direttore operativo di Stellantis per la regione Medio Oriente e Africa.

Tutti hanno sottolineato l’importanza di questo lancio, che va oltre il settore automobilistico per diventare un simbolo della cooperazione industriale tra Algeria e Stellantis. Olivier François ha riassunto così la filosofia del marchio: “La Grande Panda nasce da un’idea semplice: rimanere fedele all’essenza di Fiat, soddisfacendo al contempo le aspettative globali. Prodotta a Orano con il know-how locale, incarna una visione: frugale, divertente e adatta alle famiglie.”

Da parte sua, Samir Cherfan ha sottolineato l’impatto storico di questo progetto: “Con la Grande Panda, lanciamo la prima produzione CKD nella storia del Paese. Si tratta di un passo fondamentale per la sovranità industriale algerina e per lo sviluppo di un’industria automobilistica competitiva.”

Compatta all’esterno, spaziosa all’interno, la Fiat Grande Panda cattura lo spirito pratico e ingegnoso dell’iconica Panda degli anni ’80. Con il suo design moderno, i suoi interni user-friendly e la sua versatilità urbana , si presenta come una compagna quotidiana ideale per le case algerine.

L’auto è pensata per essere accessibile, fedele al DNA Fiat, che punta sulla semplicità e sulla gioia di vivere. Ispirata alla storia, ma rivolta al futuro, la Fiat Grande Panda promette di essere un pilastro della mobilità familiare in Algeria. Oltre alla produzione di un modello, questo progetto illustra una visione condivisa : sviluppare un settore automobilistico forte, creando valore e posti di lavoro per l’economia nazionale. Stellantis investe nel trasferimento tecnologico e nel supporto ai subappaltatori locali , mentre l’Algeria rafforza la sua indipendenza industriale. Questo passo apre la strada a nuovi progetti e conferma il ruolo strategico dell’Algeria nella rete africana e regionale di Stellantis.