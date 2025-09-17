Nuova Jeep Commander: ecco come potrebbe cambiare il suo design con la futura generazione

Nuova Jeep Commander è l’ipotetica futura generazione del famoso SUV a 7 posti venduto in Sud America e Asia che è apparsa sul web nelle scorse ore. Dimas Ramadhan, l’artista automobilistico virtuale dietro al canale YouTube Digimods DESIGN, ha accettato il compito di svelare in CGI una nuova Jeep Commander basata sulla sesta generazione della Jeep Cherokee, recentemente annunciata. Questo progetto di design, pur essendo ipotetico e non ufficiale, rappresenta una visione moderna della Jeep Commander, basata sulla nuova Jeep Cherokee Hybrid 2026.

In un video immaginata la nuova Jeep Commander: il SUV reinterpretato con uno stile simile alla nuova Cherokee

Il render propone per il SUV di Jeep un aspetto più robusto e verticale, adatto a competere con i SUV crossover di medie dimensioni a tre file di sedili, come la Ford Expedition, la Toyota Grand Highlander o la Hyundai Santa Fe. Il design mostra chiari riferimenti alla nuova Jeep Compass e alla Cherokee, tra cui la nuova griglia a sette feritoie, il paraurti anteriore, i fari con luci diurne a LED e i gruppi ottici posteriori. La parte posteriore sembra più vicina alla Compass grazie alla barra luminosa LED a tutta larghezza, mentre la Cherokee mantiene fari separati.

All’interno della nuova Jeep Commander, sempre secondo l’autore di questo video render ci si può aspettare un abitacolo ispirato a Compass e Cherokee. Sotto il cofano, il nuovo sistema ibrido della Cherokee 2026 combina un motore 1,6 litri turbo con due motori elettrici per una potenza di 213 CV. Per la futura Commander, un 2,0 litri potrebbe portare la potenza combinata a circa 300 CV, garantendo prestazioni più elevate e versatilità su strada.

vedremo dunque se davvero in futuro ci sarà una nuova Jeep Commander e se il suo design sarà vicino a quello immaginando in questo render pubblicato su YouTube da Digimods DESIGN.