Stellantis: lo stabilimento di Sterling negli USA festegia 60 anni

Lo stabilimento Sterling Stamping Plant (SSP) di Stellantis è stato premiato dalla città di Sterling Heights in occasione del suo 60° anniversario, che quest’anno celebra il suo 60° anniversario, presentando ai vertici dello stabilimento una risoluzione che celebra i suoi decenni di eccellenza produttiva e di collaborazione con la comunità.

Il consiglio comunale di Sterling Heights onora lo stabilimento con una risoluzione che celebra i suoi sei decenni

Adottata nella riunione del consiglio comunale del 15 settembre e accettata dal direttore dello stabilimento SSP , Greg “Butch” Bauer, la risoluzione sottolinea l’importante ruolo di Sterling Stamping nelle attività di Stellantis in Nord America, il suo impatto economico e la sua presenza di lunga data come pilastro della comunità di Sterling Heights.

“Il consiglio comunale di Sterling Heights si congratula con Stellantis e lo stabilimento Sterling Stamping Plant per il suo 60° anniversario, elogia il record di innovazione, investimenti e collaborazione con la comunità dello stabilimento ed esprime il suo sincero apprezzamento per la dedizione dei suoi dirigenti e della sua forza lavoro”, si legge nella risoluzione del consiglio comunale.

Per commemorare questo traguardo, lo stabilimento ha ospitato una giornata dedicata alle famiglie il 29 agosto, accogliendo oltre 1.700 dipendenti, pensionati e le loro famiglie. I partecipanti hanno potuto godere di musica dal vivo, videogiochi arcade, minigolf e assistere a un caricaturista, insieme ai dirigenti di Stellantis che hanno preso parte alle celebrazioni per i 60 anni di successi dello stabilimento.

“Il successo di Sterling Stamping è radicato nelle persone che lo rendono possibile”, ha affermato Bauer. “Il Family Day ci ha dato l’opportunità di celebrare la loro dedizione, così come le famiglie che li sostengono. Questo anniversario non significa solo onorare il nostro passato, ma anche creare slancio per il futuro”.

Inaugurato nel 1965, lo stabilimento Sterling Stamping si estende su 274.000 metri quadrati su 254 acri e ospita oltre 1.500 dipendenti rappresentati dall’UAW, il che lo rende uno degli stabilimenti di stampaggio più grandi al mondo. Lo stabilimento ospita avanzate operazioni di stampaggio e assemblaggio ad alta velocità che producono cofani, tetti, portelloni, aperture laterali, parafanghi e pianali per alcuni dei veicoli più premiati di Stellantis, tra cui Dodge Durango, Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee e Ram 1500, assemblati negli Stati Uniti e in Canada. Mentre SSP celebra sei decenni di successi, la sua tradizione di innovazione, artigianalità e impegno nella comunità continua a essere motivo di orgoglio per Stellantis.