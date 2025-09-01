Ram 1500 RHO: debuttano due nuovi sistemi di scarico

Il marchio Ram alza il volume del Ram 1500 RHO con il debutto di due nuovi sistemi di scarico MagnaFlow, progettati per scatenare il rombo del motore turbo Hurricane High-Output a sei cilindri in linea da 540 cavalli. Disponibili come sistema di scarico ad alte prestazioni SPEQ Series Cat-Back, sapientemente messo a punto, o come sistema di scarico ad alte prestazioni xMOD Series Cat-Back personalizzabile, entrambi i sistemi MagnaFlow offrono un sound ispirato, un flusso d’aria più intenso e prestazioni a tutto tondo.

Due nuove opzioni di scarico MagnaFlow per il Ram1500 RHO offrono ai clienti una dose extra di stile e suono dal motore Hurricane

“I nostri clienti ci hanno detto che desiderano più carattere dal Ram 1500 RHO, e noi siamo qui per darglielo”, ha dichiarato Tim Kuniskis, CEO del marchio Ram. “Le prestazioni non riguardano solo potenza e coppia, ma l’esperienza sensoriale completa. Con i nostri nuovi sistemi di scarico MagnaFlow, diamo ai conducenti la possibilità di alzare il volume a 11”.

Gli scarichi MagnaFlow per il Ram 1500 RHO sono i primi prodotti Ram disponibili tramite il programma Direct Connection Affiliated Accessories e sono stati sviluppati in collaborazione tra Ram e MagnaFlow, leader nella tecnologia degli scarichi ad alte prestazioni. Sia i sistemi di scarico della serie SPEQ che quelli della serie xMOD condividono una struttura in acciaio inossidabile da tre pollici, piegata a mandrino, la tecnologia di cancellazione passiva del rumore MagnaFlow No Drone Technology (NDT) e un design a doppia uscita con terminali cromati neri da cinque pollici. Il risultato è un’affermazione audace, indipendentemente dalla configurazione, con la qualità costruttiva e ingegneristica che ci si aspetta da Ram e MagnaFlow.

Il sistema di scarico ad alte prestazioni MagnaFlow SPEQ Series Cat-Back di Ram 1500 RHO è pensato per offrire un’esperienza sonora equilibrata nella guida quotidiana, capace però di trasformarsi in un suono pieno e deciso durante le fasi di accelerazione. Si distingue per i doppi terminali cromati neri da cinque pollici e per l’impiego di un tubo piegato a mandrino dal diametro di tre pollici, soluzione che garantisce un flusso dei gas ottimale. La struttura Cat-Back è realizzata interamente in acciaio inossidabile, e integra un tubo di incrocio MagnaFlow Tru-X, comunemente noto come tubo X, insieme a un design a doppio silenziatore. Completano il pacchetto i tubi intermedi integrati nella valvola, la camera di misura NDT MagnaFlow a tubo intermedio e la copertura della garanzia biennale fornita dal marchio. Il prezzo consigliato per questo sistema è di 2.089 dollari.

La versione più evoluta, il sistema MagnaFlow xMOD Cat-Back, porta la personalizzazione di Ram 1500 RHO a un livello superiore. Progettato per adattarsi alle esigenze di chi desidera modulare il carattere della propria vettura, permette di scegliere tra sei combinazioni uniche di suoni di scarico, che spaziano da una tonalità sportiva fino a un ruggito aggressivo. Anche in questo caso troviamo i doppi terminali cromati neri da cinque pollici e un tubo da tre pollici piegato a mandrino, con costruzione Cat-Back interamente in acciaio inox e tubo di incrocio MagnaFlow Tru-X.

Il sistema si distingue per i morsetti a V di tipo racing, che consentono connessioni semplici e affidabili tra i moduli intercambiabili. Sono disponibili tre diversi moduli di scarico – STREET, SPEQ e COMP – che aumentano progressivamente l’intensità del suono, oltre a due moduli mid-pipe sostituibili: uno con tubi standard integrati nella valvola e l’altro con tubi eliminazione della valvola. Anche qui è presente la camera di misura NDT MagnaFlow, mentre la garanzia di due anni assicura la qualità del prodotto. Il prezzo consigliato per questa configurazione più versatile è di 3.099 dollari.