Stellantis e AXA finalizzano l’acquisizione di AXA Credit

Stellantis e AXA hanno annunciato nelle scorse ore la finalizzazione dell’acquisizione da AXA Assurance Maroc dell’80 per cento delle azioni di AXA Credit, la sua controllata di credito al consumo. L’acquisizione è stata effettuata da Fidis SpA, società controllata al 100 per cento dal gruppo Stellantis. Nell’ambito di questa transazione, AXA Assurance Maroc e Fidis SpA stanno stipulando una partnership preferenziale per la distribuzione assicurativa, in base alla quale AXA Crédit distribuirà i prodotti AXA ai suoi clienti attuali e futuri.

L’acquisizione è stata effettuata da Fidis SpA, società controllata al 100% dal gruppo Stellantis

Andrea Faina, Direttore di Stellantis FSOA Financial Services e Amministratore Delegato di Fidis SpA ha dichiarato: ” Acquisendo la maggioranza di AXA Credit, Stellantis sta creando una propria entità finanziaria in Marocco, un mercato in crescita. Questa partnership con AXA Assurance Maroc offrirà una soluzione globale integrata che combina la ricerca di veicoli, servizi finanziari e assicurativi, promuovendo la fidelizzazione dei nostri clienti e supportando le nostre ambizioni commerciali nel Paese “.

Gilles Fromageot, Direttore Generale di AXA Assurance Maroc e dell’Africa Francofona, ha dichiarato in questa occasione: ” Oggi si apre un nuovo capitolo per AXA Crédit, reso possibile dal lavoro del suo team, che ha saputo costruire una posizione unica sul mercato del credito per i dipendenti pubblici. Grazie a questa transazione, siamo onorati di collaborare con il gruppo automobilistico, un importante attore industriale e investitore chiave nell’economia marocchina. Per AXA Assurance Maroc, che manterrà una partecipazione del 20 per cento in AXA Credit, questa partnership apre anche nuove opportunità di collaborazione con Stellantis nel mercato africano. La decisione di trasferire il controllo della sua controllata di credito rientra nella strategia di AXA Assurance Maroc e del Gruppo AXA di concentrarsi sulle attività assicurative, collaborando al contempo con esperti per le attività non assicurative “.

Dunque per il gruppo automobilistico guidato dal nuovo Ceo Antonio Filosa una novità importante.