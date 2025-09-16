Alfa Romeo: spunta ipotesi per un nuovo crossover ma non ci convince

Alfa Romeo nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con una moltitudine di nuove vetture tra cui la nuova Giulia, la nuova Stelvio e l’erede di Tonale. Dovrebbero arrivare anche una segmento E e forse anche un SUV tra Junior e Tonale. Nel frattempo sul web si moltiplicano le ipotesi su futuri modelli della casa automobilistica del biscione. Ci riferiamo in particolare ad un render apparso nei giorni scorsi su Instagram realizzato da @cool.car.design che ipotizza quello che potrebbe essere lo stile di un futuro ipotetico non precisato crossover del brand premium di Stellantis.

Un nuovo render irrompe su Instagram ipotizzando un futuro crossover di Alfa Romeo

Diciamo subito che pur essendo un’ipotesi interessante questo render non ci convince in quanto sembra lontano da quelli che sono gli attuali canoni di design di Alfa Romeo con le future auto che saranno tutte più o meno ispirate allo stile visto nella Junior che tanto bene sta facendo sul mercato con quasi 55 mila ordini raccolti fino ad oggi. La vettura di questo render si distingue per un design moderno e ricercato, caratterizzato da linee essenziali e proporzioni armoniose. Le spalle pronunciate trasmettono solidità, mentre dettagli come le maniglie a filo e il tetto leggermente arcuato verso il posteriore aggiungono un tocco di eleganza e dinamicità.

Il frontale conserva l’inconfondibile griglia Alfa Romeo, affiancata da una firma luminosa originale: le luci diurne sono integrate con precisione, mentre i fari principali, collocati più in basso, creano un aspetto sofisticato. Il cofano a conchiglia contribuisce a rafforzare il carattere sportivo dell’auto. Dietro, il design diventa ancora più audace, con sottili barre LED che collegano i gruppi ottici ai lati del portellone, un lunotto fortemente inclinato e un paraurti con inserto per la targa e protezioni nere inferiori. La finitura bicolore dei cerchi e della carrozzeria, che alterna rosso e nero, esalta l’anima grintosa del crossover.

Come detto poc’anzi però sarà un altro lo stile dei futuri modelli Alfa e con il debutto della nuova Stelvio che dovrebbe essere la prima ad essere svelata capirete meglio a cosa ci riferiamo.