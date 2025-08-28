Leapmotor B10 in viaggio verso l’Europa: lancio europeo al Salone di Monaco di Baviera a settembre

Leapmotor B10 ha salpato con successo per l’Europa. Questo SUV intelligente e di lungo raggio, punto di riferimento globale per il segmento, basato sull’architettura tecnologica LEAP 3.5, sarà presentato al Salone Internazionale della Mobilità di Monaco 2025, in Germania, l’8 settembre, e contemporaneamente inizierà le consegne sul mercato europeo.

Leapmotor B10 salpa ufficialmente per i mercati esteri

La spedizione e il lancio globale della Leapmotor B10 non solo rappresentano una dimostrazione concreta della forza tecnologica e della strategia globale di Leapmotor Automobile, ma segnano anche una pietra miliare nel passaggio da “esportazione di prodotto” a “esportazione di qualità”. La nascita della Leapmotor B10 incarna le migliori risorse al mondo e la costante ricerca della qualità da parte di Leapmotor. Leapmotor si impegna a ridefinire gli standard dei SUV intelligenti con una qualità globale. La Leapmotor B10, che trasmette una qualità globale, stabilisce un nuovo punto di riferimento per i SUV intelligenti.

La consegna del Leapmotor B10 segna una nuova fase nell’espansione strategica di Leapmotor. Leapmotor International ha aperto oltre 700 punti vendita e assistenza in circa 30 mercati internazionali. Entro il 2025, il Leapmotor B10 sarà lanciato in oltre 30 paesi e regioni, tra cui Europa, Medio Oriente, Africa, Asia-Pacifico e Sud America. Tra questi, l’Europa è il mercato principale, con un prezzo di listino annunciato a partire da 29.900 euro (per i dettagli sui prezzi, fare riferimento al mercato locale specifico), che lo rende uno dei SUV elettrici più competitivi della sua categoria.

In futuro, Leapmotor continuerà a sviluppare e proporre modelli di alta qualità, caratterizzati da tecnologie innovative e da un design pensato per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e diversificato. L’azienda punterà su soluzioni di viaggio intelligenti, sostenibili e confortevoli, capaci di coniugare ecologia, efficienza e piacere di guida, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza quotidiana di mobilità degli utenti a livello globale. Questo percorso segnerà un nuovo capitolo della strategia di internazionalizzazione del marchio, rafforzandone la presenza nei principali mercati internazionali e confermandone la volontà di diventare un punto di riferimento nel settore dei SUV intelligenti. Tutto questo sarà messo in evidenza durante l’IAA Mobility di Monaco di Baviera, in programma a settembre, dove Leapmotor presenterà ufficialmente le sue novità e mostrerà al pubblico la propria visione di mobilità del futuro.