Fiat Strada celebra 2,5 milioni di unità prodotte nello Stellantis Automotive Hub di Betim

Fiat Strada raggiunge un altro traguardo storico presso lo Stellantis Automotive Center di Betim, nel Minas Gerais, la cui eredità come punto di riferimento nel settore automobilistico brasiliano si avvicina ai 50 anni. Dal 1998, nello stabilimento sono stati prodotti 2,5 milioni di Fiat Strada, consolidando la posizione di leadership del pick-up, che è stato il veicolo più venduto in Brasile per quattro anni consecutivi.

Da 4 anni consecutivi il veicolo più venduto in Brasile, la Fiat Strada è uno dei principali simboli di innovazione di Stellantis

“Avere il veicolo più venduto in Brasile prodotto in uno dei nostri stabilimenti è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Fiat Strada è un esempio della nostra capacità di sviluppare prodotti che soddisfano pienamente le esigenze dei consumatori, combinando versatilità, robustezza, modernità e tecnologia. La sua leadership di mercato riflette non solo la fiducia dei clienti, ma anche il talento e l’innovazione che sono parte del DNA del Betim Hub”, afferma Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis Sud America e responsabile globale di Stellantis Pro One, la divisione veicoli commerciali.

Lanciato nel 1998, il Fiat Strada ha svolto un ruolo centrale nel mercato brasiliano, caratterizzandosi costantemente per l’innovazione e la capacità di adattarsi alle mutevoli tendenze della mobilità. Pioniere in diverse soluzioni, come l’introduzione della cabina estesa (1999), della cabina doppia (2009) e della terza porta (2013). Il pick-up è stato completamente rinnovato nel 2020 e il nuovo Strada è diventato più robusto, tecnologicamente avanzato e moderno in termini di design, comfort e sicurezza.

“Raggiungere questo traguardo nella produzione di Fiat Strada in Brasile è qualcosa di cui siamo immensamente orgogliosi, unito al fatto che siamo vicini a raggiungere il quinto anno consecutivo di leadership nel Paese. Avere un prodotto iconico con una tale longevità a guidare un mercato così competitivo non è un compito facile. Strada incarna Fiat come il marchio che meglio comprende il consumatore brasiliano, pronto a offrire un portafoglio completo con prodotti leader in tutti i segmenti in cui operiamo”, celebra Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Nel corso della sua storia, Fiat Strada si è affermata come uno dei maggiori simboli di innovazione Fiat in Brasile, conquistando i consumatori e l’industria automobilistica. Il modello ha accumulato premi, record di vendita e ha ampliato la sua importanza oltre i confini nazionali, con esportazioni in mercati come Uruguay, Paraguay e Argentina.

Betim Automotive Hub è un punto di riferimento nell’innovazione, nelle nuove tecnologie e nei prodotti all’avanguardia nei segmenti Con una capacità produttiva fino a 650.000 veicoli all’anno, il Betim Hub coniuga eccellenza, efficienza e autonomia tecnologica in tutte le fasi dello sviluppo automobilistico. La struttura impiega oltre 3.000 ingegneri, progettisti e tecnici che lavorano presso lo Stellantis Tech Center, una struttura strategica che integra il Safety Center, il Development Center e il Virtual Center. Il complesso ospita anche 60 laboratori all’avanguardia e TechMobility, il più grande centro dell’America Latina dedicato allo sviluppo di tecnologie di elettrificazione a bassa, media e alta tensione.

Oltre alla Strada, lo stabilimento di Minas Gerais è responsabile della produzione di alcuni dei modelli più venduti del marchio Fiat in Brasile, come Argo, Mobi, Pulse e Fastback, nonché dei veicoli utilitari Fiat Fiorino e Partner Rapid della Peugeot.