La nuova Alfa Romeo Tonale e Jasmine Paolini fra i dipendenti Stellantis a Torino

Si è svolto ieri un evento esclusivo presso la sede torinese di Stellantis, lì dove i dipendenti del Gruppo hanno potuto apprezzare la nuova Alfa Romeo Tonale. Ma autentica protagonista dell’evento è stata Jasmine Paolini, la forte tennista italiana al centro della scena internazionale del tennis e già Brand Ambassador di Alfa Romeo.

La nuova Alfa Romeo Tonale è stata esposta per la prima volta presso la sede torinese di Stellantis, dopo essere stata presentata nelle scorse settimane a Pisa. In questo modo i dipendenti dello storico complesso industriale di Mirafiori hanno potuto apprezzare il C-SUV, rivisto nello stile, fra i primi in tutta Italia. Alcuni di loro hanno pure scambiato qualche tiro con la stessa Jasmine Paolini grazie ad alcuni campi di mini tennis allestiti all’interno della struttura.

Jasmine Paolini

Il legame fra Jasmine Paolini e la nuova Alfa Romeo Tonale

Jasmine Paolini, classe 1996, è fra le più affermate protagoniste della scena mondiale del tennis. Dopo un eccellente 2024, culminato con la vittoria del WTA 1000 di Dubai, le finali al Roland Garros e a Wimbledon, l’oro olimpico nel doppio con Sara Errani a Parigi e la vittoria nella Billie Jean King Cup con la nazionale italiana, anche nel 2025 ha rafforzato la sua efficacia su scala mondiale. Lo scorso maggio Jasmine è diventata la prima donna italiana, in 40 anni, a vincere gli Internazionali d’Italia trionfando anche nel doppio femminile, il giorno seguente, ancora in coppia con Sara Errani.

Jasmine Paolini incarna così i valori stessi di Alfa Romeo, a cominciare da eleganza, innovazione e performance, rappresentando l’eccellenza italiana per ciò che riguarda tenacia, capacità e ampie dosi di allegria. D’altronde scegliere un’Alfa Romeo Tonale significa entrare appieno nel carattere del Costruttore del Biscione.

In virtù di questo inedito restyling, proprio l’Alfa Romeo Tonale affina le sue doti dinamiche per un’esperienza di guida autentica e in pieno stile Alfa Romeo a cominciare dallo sterzo più diretto della sua categoria, dalla disponibilità di un impianto frenante Brembo e dalle sospensioni elettroniche DSV. All’esterno migliora ulteriormente con proporzioni più scolpite nel frontale, carreggiate allargate e un nuovo Scudetto con l’intero Trilobo rivisto per esaltarne la personalità su strada.

Sono state rinnovate anche le possibilità di personalizzazione grazie a tre nuove tinte per la carrozzeria: Rosso Brera, Verde Monza e Giallo Ocra. Si può avere anche il tetto nero a contrasto e ci sono due nuovi caratterizzazioni per gli interni ovvero la possibilità di avere i rivestimenti in pelle rossa o Alcantara bicolore in bianco e nero. La gamma, rinnovata anch’essa, si basa sulle versioni Tonale, Business, Sprint, Ti e Veloce anche in accordo con l’inedita Edizione Milano Cortina 2026 per celebrare i giochi olimpici e paralimpici in partenza a inizio 2026. Ampia anche la scelta di motorizzazioni: diesel, ibrida e ibrida plug-in Q4. La presentazione torinese dell’Alfa Romeo Tonale conferma l’appartenenza alla famiglia del Biscione; dal 2021 ha proprio sede a Torino il nuovo headquarter di Alfa Romeo, presso il Centro Stile di via Plava.