Lamborghini, l’ultima concept car se ne infischia dell’elettrificazione

La Temerario Super Trofeo condivide numerosi componenti, inclusi motore e trasmissione, con la sorella Temerario GT3, e viene candidata come “il punto di partenza ideale” per chiunque (oltre che con un conto in banca robusto) desideri cimentarsi nelle competizioni GT.

Esteticamente, l’auto sembra fuggita da un tuning shop estremo, con un esterno aggressivo che include canard, un prominente splitter anteriore, parafanghi ventilati, minigonne laterali sportive, un enorme diffusore e, naturalmente, un’imponente ala posteriore.

Sotto il cofano, la vera notizia che fa esultare i puristi. L’auto monta un motore V8 biturbo da 4,0 litri che rinuncia completamente alla tecnologia ibrida. Eroga 641 CV e trasmette la potenza alle ruote posteriori tramite un cambio sequenziale a sei marce Hoer. Nonostante questa potenza sia inferiore ai 907 CV della Temerario stradale (l’ibrida, d’altronde), è notevolmente superiore ai 542 CV della Temerario GT3, e Lamborghini l’ha descritta con saggezza come la potenza perfetta per i gentleman racer.

La bestia da pista è costruita su un telaio ibrido ALU/CFK dotato di un roll-bar FIA completamente integrato, freni ABS e un sistema di controllo della trazione regolabile su 12 livelli. Lamborghini ha inoltre lasciato intendere che l’auto sarà equipaggiata con scarico Capristo, filtri BMC e sospensioni KW.

All’interno, i piloti troveranno tutto il necessario per la velocità e un tocco di lusso persino fine a se stesso. Sul cruscotto spicca il rivestimento Dinamica Infinity, pubblicizzato come il primo “tessuto non scamosciato monocomponente 100% PES al mondo per applicazioni automotive”. In questo specifico dettaglio, la sostenibilità conta.

Il CEO Stephan Winkelmann ha sintetizzato il senso dell’operazione: “Lamborghini non è nata come marchio da corsa, eppure i nostri clienti ci hanno chiesto costantemente un prodotto progettato per la pista”. E se i clienti lo chiedono, la risposta è un V8 biturbo senza ibrido. E ci sta tutto.