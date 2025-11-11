Leapmotor amplia ancora la sua gamma europea: in arrivo A10 il crossover più economico

Leapmotor prosegue senza sosta la propria espansione nel mercato europeo, preparando l’arrivo di nuovi modelli pensati per rafforzare ulteriormente la sua presenza nel segmento delle elettriche accessibili. Accanto a una futura berlina compatta, il marchio cinese sta lavorando a un nuovo crossover di dimensioni contenute destinato a posizionarsi al di sotto dell’attuale B10. AutoWeek è riuscita a ottenere in anteprima le immagini di brevetto del modello, offrendo un primo sguardo su quello che potrebbe diventare uno dei SUV elettrici più competitivi del prossimo anno. Si dovrebbe chiamare A10.

Prime immagini trapelate di Leapmotor A10 che sarà il crossover più economico di tutta la gamma del brand

La strategia di Leapmotor è chiara: proporre auto dal rapporto qualità/prezzo molto aggressivo. Un esempio evidente è la B10, grande quasi quanto una Volkswagen ID.4 ma con un prezzo che compete con modelli di segmento inferiore. In Europa la gamma è già articolata in T03, B05, B10 e C10, dal modello più compatto a quello più spazioso. Per colmare lo spazio tra T03, B05 e B10, l’azienda introdurrà due nuovi modelli: una berlina pensata per sfidare Peugeot e-208, Opel Corsa Electric e la futura Volkswagen ID. Polo, e un crossover che mira a porsi come alternativa più economica alla Peugeot e-2008 e ai futuri Skoda Epiq e Volkswagen ID. Cross.

Dai disegni di brevetto emergono forme che richiamano alcuni modelli già noti del brand. Il frontale presenta soluzioni stilistiche vicine alla C10, mentre la fiancata sembra un mix di elementi provenienti dalla B10. Sorprendono invece i dettagli dalle linee quasi “Citroën-like” in prossimità del terzo finestrino laterale e del montante posteriore, un tocco estetico già intravisto anche nella futura Volkswagen ID. Cross. Il posteriore, invece, mostra analogie con vetture come la precedente Citroën C3 Aircross e, in parte, con la Fiat 500L.

Interessante la scelta di collocare lo sportello di ricarica sul parafango anteriore sinistro, soluzione che differenzia questo nuovo modello da B05 e B10, che lo integrano invece al posteriore. Seguendo la logica della nomenclatura Leapmotor, che utilizza “05” per le berline e “10” per i SUV, il nuovo crossover—posizionandosi sotto la B10—potrebbe prendere il nome di Leapmotor A10. Restano ancora da scoprire le specifiche tecniche, ma il debutto di questo nuovo SUV compatto elettrico promette di rendere ancora più competitivo il panorama europeo delle EV economiche.