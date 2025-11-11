Nuova Fiat Uno Turbo i.e: l’icona anni ’80 immaginata in chiave moderna

La Fiat Uno Turbo i.e., una delle utilitarie sportive più amate degli anni ’80, torna al centro dell’attenzione grazie a un’ipotesi di restomod che reinterpreta in chiave contemporanea lo spirito grintoso dell’originale. Una proposta affascinante, capace di unire leggerezza, cattiveria e design rétro con la tecnologia del 2026. Un progetto ideale per riportare in vita un nome storico, affacciandolo al futuro con un mix di prestazioni ed emozione.

In un video del canale Electro Fan immaginata una nuova Fiat Uno Turbo i.e.

Dal punto di vista estetico, questa nuova Fiat Uno Turbo moderna conserverebbe la classica silhouette “a scatola”, tipica del modello d’epoca, ma evoluta con proporzioni più muscolose e fiancate leggermente allargate. Lunga circa 4,3 metri, adotterebbe fari full LED con firma luminosa a pixel ispirata alla griglia dell’originale, cerchi da 18 o 19 pollici a disegno “turbina” e colorazioni classiche come rosso corsa, nero pastello e grigio titanio. Non mancherebbero dettagli vintage reinterpretati, tra cui la storica sigla “Turbo i.e.”, specchietti in carbonio e prese d’aria reali per il raffreddamento del turbo.

Sul fronte tecnico, l’ipotesi più credibile prevede un propulsore 1.4 turbo benzina derivato da Abarth 695, con supporto mild-hybrid e potenza complessiva attorno ai 300 CV. Il peso, contenuto tra 950 e 1000 kg grazie all’uso di materiali alleggeriti, garantirebbe prestazioni di alto livello: 0-100 km/h in circa 4,5 secondi e velocità massima prossima ai 280 km/h. La trazione anteriore sarebbe abbinata a un differenziale autobloccante, mentre il cambio potrebbe essere manuale a 6 marce o automatico a doppia frizione.

Gli interni, minimal ma tecnologici, includerebbero strumentazione digitale a tema rétro, sedili a guscio, volante in alcantara e infotainment completo di CarPlay e Android Auto. Le immagini diffuse online sono state ricavate da un video del canale YouTube Electro Fan e rappresentano render non ufficiali, ma l’idea di una Uno Turbo i.e. Restomod continua a far sognare gli appassionati. Un progetto così, con prezzo che potrebbe partire da 30 – 35 mila euro, darebbe enorme visibilità al marchio Fiat e riporterebbe in auge un mito assoluto della tradizione italiana. Indubbiamente si tratta di un’ipotesi molto interessante che però difficilmente troverà spazio nella realtà con Fiat che lavora ad altri modelli come le imminenti Fiat Fastback e Grizzly.