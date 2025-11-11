Fiat Grande Panda eletta “Auto Europa 2026”

Fiat Grande Panda conquista il titolo di “Auto Europa 2026”, affermandosi come nuova protagonista del panorama automobilistico italiano e internazionale. Il prestigioso riconoscimento è promosso dall’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive (UIGA) e celebra da oltre quarant’anni i modelli che meglio interpretano innovazione, design e qualità.

Advertisement

Fiat Grande Panda conquista il titolo di “Auto Europa 2026”, il premio dell’Unione Italiana dei Giornalisti dell’Automotive

Il premio è frutto di un processo di valutazione articolato e inclusivo, che coinvolge giornalisti UIGA, la Giuria “Opinion Leader” composta da 160 esperti del settore e il pubblico online. Questo sistema di votazione congiunto valorizza tanto la credibilità tecnica degli addetti ai lavori quanto la voce della community degli appassionati di auto.

Advertisement

Alessio Scutari, Managing Director FIAT & Abarth Italia, ha commentato: “Il Premio Auto Europa è un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio. È un tributo al lavoro del team e alla forza del design italiano, ma soprattutto alla fiducia di clienti e famiglie che ritrovano in FIAT una mobilità accessibile e sostenibile. La Grande Panda, con le sue dimensioni compatte e una personalità inconfondibile, riflette i valori fondamentali di FIAT: funzionalità, sostenibilità e design emozionale.”

Fiat Grande Panda rappresenta il cuore della nuova famiglia globale di vetture FIAT. Il modello richiama lo spirito della Panda originale degli anni ’80 con proporzioni audaci, linee decise e dettagli distintivi come fari a LED in stile pixel, luci posteriori a forma di cubo e la scritta tridimensionale “PANDA” sulle portiere. Gli interni sono progettati per offrire abitabilità ottimale, stivaggio flessibile e tecnologia intuitiva pensata per l’uso quotidiano.

Advertisement

Disponibile con motorizzazioni benzina, ibride ed elettriche, la Grande Panda si propone come soluzione pragmatica e inclusiva per il pubblico globale del segmento B, combinando funzionalità, accessibilità e sostenibilità. La vittoria della Fiat Grande Panda segna la nona affermazione storica di FIAT al Premio Auto Europa, confermando il legame del marchio con la cultura dell’auto italiana e la capacità di innovare continuamente, migliorando la vita dei guidatori di tutto il mondo. Modelli come Tipo, Punto, Panda e 500 elettrica hanno contribuito a costruire un palmarès che testimonia la solidità e la visione del brand.