Jeep Compass raggiunge le 600.000 unità prodotte in Brasile

La Jeep Compass continua a confermarsi come uno dei SUV più apprezzati in Brasile, raggiungendo a inizio novembre un traguardo significativo: 600.000 unità prodotte nel Paese. Questo risultato evidenzia la solidità commerciale del modello e la sua capacità di mantenere negli anni una posizione di rilievo nel segmento. Assemblata nello stabilimento Stellantis di Goiana (Pernambuco), la Compass è riconosciuta per l’equilibrio tra prestazioni elevate, tecnologie avanzate, sicurezza e reali capacità off-road, caratteristiche che l’hanno resa un punto di riferimento tra i SUV di medie dimensioni.

La sua produzione non soddisfa solo la domanda interna: il modello viene infatti esportato anche in numerosi mercati del Sud America, contribuendo a rafforzare la presenza del marchio Jeep nella regione. Una conferma del successo duraturo di un veicolo che continua a essere scelto da chi cerca versatilità, affidabilità e uno stile inconfondibile.

“Jeep Compass è un modello innovativo che si è sempre evoluto per soddisfare le esigenze dell’esigente consumatore brasiliano. Raggiungere le 600.000 unità prodotte non è un’impresa da poco per qualsiasi SUV. Questo dimostra come la Compass sia un punto di riferimento nel mercato brasiliano”, sottolinea Hugo Domingues, Vicepresidente di Jeep per il Sud America.

La gamma di Jeep Compass 2026 venduta nel Paese offre un’ampia varietà di pacchetti di equipaggiamenti e contenuti, oltre a un portafoglio colori ampliato. La versione top di gamma, la Compass Blackhawk, è equipaggiata con il motore Hurricane 2.0, che eroga 272 CV e 400 Nm di coppia, accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi e rafforza l’essenza del marchio Jeep con le sue capacità off-road e la trazione 4×4, garantendo prestazioni eccellenti su qualsiasi tipo di terreno.

Nella versione Serie S, il modello ha ricevuto nuove caratteristiche di comfort, come la regolazione elettrica del sedile del passeggero e l’apertura elettronica del bagagliaio con sensore di presenza (Hands Free), rafforzando la sua proposta premium. Equipaggiata con il motore T270 Turbo Flex, la Compass Serie S offre anche il rilevamento del traffico trasversale posteriore, cerchi da 19″, monitoraggio dell’angolo cieco, rivestimento interno del padiglione nero e tetto apribile panoramico.

La Longitude, che monta anche il motore T270 Turbo Flex, è diventata ancora più tecnologicamente avanzata nella gamma 2026. Questa versione ora include un caricabatterie induttivo per cellulari, un elemento che ne aumenta la praticità e la praticità nella vita di tutti i giorni. Il modello mantiene il quadro strumenti Full Digital e HD da 10,25″ con diverse opzioni di personalizzazione, un centro multimediale da 10,1″ con Adventure Intelligence Plus, mirroring wireless per Android Auto e Apple CarPlay e modalità di guida semi-autonoma (ADAS livello 2).

La versione base Sport, equipaggiata con il motore T270 Turbo Flex, offre ora tre nuovi pacchetti di personalizzazione. Il pacchetto Exclusive aggiunge sedili in pelle e cerchi in lega da 18″ oscurati. Il pacchetto Tech include tutti gli elementi del pacchetto Exclusive e aggiunge un centro multimediale da 10,1″, un quadro strumenti digitale da 10,25″ e guida semi-autonoma di Livello 2, con mantenimento della corsia, frenata automatica di emergenza, cruise control adattivo, tra le altre dotazioni di sicurezza. Il pacchetto Premium completa il pacchetto Tech con un tetto apribile elettrico panoramico. Un’altra novità della gamma è il nuovo colore Jazz Blue.

Chiunque acquisti un modello Jeep nuovo di zecca prodotto in Brasile riceve una garanzia di 5 anni, può partecipare al programma fedeltà Jeep Wave e vivere l’esperienza unica di raggiungere luoghi che solo una vera Jeep può portarti.