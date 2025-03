Stellantis Betim: John Elkann con il presidente brasiliano Lula per l’inaugurazione del TechMobility Center

Durante una visita allo Stellantis Automotive Hub di Betim, Minas Gerais, il presidente di Stellantis John Elkann ha ricevuto oggi il presidente della Repubblica, Luiz Inácio Lula da Silva, e il suo seguito per l’inaugurazione del TechMobility – Stellantis Product Development & Hybrid-Flex Mobility Center, il più grande dell’America Latina. A conferma dell’impegno di Stellantis verso l’innovazione e l’ingegneria nazionale, Elkann ha anche annunciato l’assunzione di 400 nuovi ingegneri per guidare questo progresso tecnologico nel Paese.

A Betim: John Elkann e il Presidente del Brasile Lula per l’inaugurazione del nuovo centro di sviluppo dei motori di Stellantis

Il nuovo centro sarà responsabile dello sviluppo di tecnologie di elettrificazione a bassa e alta tensione. L’incontro con il Presidente ha anche celebrato l’inizio del ciclo di investimenti da 32 miliardi di R$ per la regione tra il 2025 e il 2030, oltre ai 1.500 nuovi posti vacanti recentemente annunciati da Stellantis in Brasile, con l’arrivo di nuovi dipendenti per soddisfare le esigenze in diversi settori dell’azienda.

Durante la cerimonia, a cui hanno partecipato anche Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America, e Antonio Filosa, Presidente delle Americhe e della Qualità di Stellantis, John Elkann ha annunciato l’espansione del progetto filantropico incentrato sull’istruzione in Sud America. La nuova iniziativa, che rappresenta il più grande investimento filantropico di Stellantis nella regione negli ultimi 10 anni, beneficerà 165.000 studenti, formerà 1.000 insegnanti e servirà più di 200 scuole.

L’incontro è stato caratterizzato da annunci di grande importanza sia per il settore che per la società. L’inaugurazione di TechMobility – il centro di sviluppo prodotti e mobilità ibrida-flessibile di Stellantis, il più grande dell’America Latina – rappresenta un altro passo decisivo nella traiettoria di Stellantis. Questo nuovo complesso non solo stimolerà l’innovazione e la tecnologia in Brasile, ma creerà anche nuovi posti di lavoro, rafforzerà la forza lavoro locale e rafforzerà lo sviluppo economico e sociale della regione.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare iniziative che riaffermano il nostro impegno per il futuro dell’industria automobilistica in Sud America. Stiamo investendo in tecnologie che daranno ai nostri clienti la libertà di scegliere il veicolo che desiderano o di cui hanno bisogno”, ha affermato Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America.

“L’investimento nell’espansione dei nostri progetti filantropici rappresenta un’altra pietra miliare per Stellantis. Con questo nuovo programma rafforziamo il nostro impegno verso la trasformazione sociale, sostenendo progetti che promuovono l’inclusione, l’istruzione e lo sviluppo sostenibile nelle comunità in cui operiamo. “Questo progresso è possibile solo grazie al lavoro congiunto dei nostri dipendenti, partner e supply chain, consolidando Stellantis come riferimento nella mobilità del futuro”, ha concluso Cappellano.

Stellantis è leader di mercato per auto e veicoli commerciali leggeri in Brasile, Argentina e Sud America. L’anno scorso, le vendite totali nella regione hanno superato i 916.000 veicoli, con una quota del 22,9% nel continente. Oltre a mantenere la leadership nel mercato sudamericano, con gli investimenti record annunciati per la regione, nei prossimi anni saranno lanciati 40 nuovi prodotti e 8 propulsori.

L’azienda continuerà inoltre a implementare la tecnologia Bio-Hybrid nei nuovi modelli, proseguendo il successo della Fiat Pulse e della Fastback Hybrid, i primi veicoli del marchio a essere dotati di questa tecnologia. Gli investimenti saranno utilizzati anche per sviluppare tecnologie innovative lungo l’intera filiera dell’automotive, oltre a creare nuove opportunità strategiche di business.