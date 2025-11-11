Chrysler Pacifica restyling: prime immagini del prototipo

Il grande rilancio di Chrysler continua a rimanere sospeso tra promesse e concept futuristici, come la Halcyon EV del 2024, che ha affascinato ma non ha ancora trovato un corrispettivo reale su strada. In assenza di un vero nuovo modello di produzione, gli occhi sono ora puntati sul restyling di Chrysler Pacifica, il minivan di punta del marchio, avvistato per la prima volta durante i test su strada con un pesante camuffamento nelle foto spia pubblicate dal sito Carscoops.

Chrysler Pacifica: restyling in stile Halcyon per il minivan del brand americano

Presentata nel 2016 e aggiornata in modo più leggero nel 2021, Chrysler Pacifica si prepara ora a un intervento ben più significativo. Le prime immagini mostrano un frontale completamente ridisegnato, che sembra recepire diverse soluzioni stilistiche introdotte sulla Halcyon. Il muso, infatti, appare più affilato e scolpito, con un bordo superiore prominente che sovrasta una fascia anteriore incassata. Ai lati, fari a LED sottili; al centro, un elemento scuro potrebbe celare un nuovo logo Chrysler illuminato, riprendendo uno degli elementi distintivi del concept.

Più contenuti, almeno a giudicare dalle foto, gli aggiornamenti al posteriore: probabile una grafica inedita per i gruppi ottici a LED, mentre resta il dubbio che il marchio possa aver nascosto sotto il camuffamento interventi più radicali sul portellone e sul montante D. Le novità non mancano neppure nell’abitacolo. Attraverso i finestrini è possibile scorgere un cruscotto aggiornato e un touchscreen di dimensioni maggiori, segno che Chrysler sta rivedendo l’integrazione della tecnologia di bordo.

Interessante anche un adesivo posto sulla porta scorrevole, che suggerisce l’adozione dell’apertura “hands-free” tramite movimento del piede: una funzione già diffusa sui portelloni posteriori, ma che sui minivan potrebbe rivelarsi particolarmente utile per famiglie e genitori alle prese con bambini e borse. Sul fronte meccanico non ci sono ancora indizi concreti. L’attuale gamma propone un V6 da quasi 290 CV e un V6 plug-in hybrid da circa 260 CV. Resta aperta la possibilità che Chrysler possa valutare l’adozione del moderno quattro cilindri turbo Hurricane da oltre 320 CV, compatibile anche con soluzioni ibride.

La nuova Chrysler Pacifica è attesa entro la fine del 2025, con debutto commerciale previsto come Model Year 2027. Possibile, inoltre, che la rinnovata Voyager riceva in parallelo gli stessi aggiornamenti stilistici e tecnologici.