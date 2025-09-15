Alfa Romeo: Alfetta e Brera potrebbero essere i prossimi nomi a tornare nella gamma del biscione

Nuova Alfa Romeo Brera, che qui vi mostriamo in un render di Alessandro Capriotti, e nuova Alfetta che invece vi mostriamo in un render di Car Scoops di qualche anno fa potrebbero essere i prossimi nomi storici a fare ritorno nella gamma della casa automobilistica del biscione nei prossimi anni. Questa almeno è la sensazione che aleggia da qualche tempo quando si pensa al futuro dello storico marchio milanese.

Nuove Alfa Romeo Brera e Alfetta potrebbero essere le auto che completeranno la gamma del biscione

La prima a tornare potrebbe essere proprio la nuova Alfa Romeo Brera che potrebbe arrivare entro fine 2027 e sostituire la Tonale. Potrebbe essere dunque lei l’erede del SUV di segmento C che potrebbe essere prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi su piattaforma STLA Medium sia in versione elettrica che termica. Questa auto avrà lo stile di un SUV molto sportivo con assetto ribassato coda tronca e tetto spiovente. Sarà insomma una versione più piccola di Stelvio. Le due auto dovrebbero differenziarsi di circa 20 cm in lunghezza. Il nome non è ancora certo ma tra i papabili al momento sembra essere il più forte. Ovviamente non possiamo escludere che alla fine possa essere scelto un nome a sorpresa dato che di ufficiale ora come ora non c’è nulla.

L’altro ritorno a sorpresa nella gamma di Alfa Romeo potrebbe essere quello del nome “Alfetta” di cui vi abbiamo già parlato di recente. Si dice che questo nome possa essere usato per un modello che verrà prodotto a Pomigliano su piattaforma STLA Small lungo 4,3 metri circa che si andrebbe a collocare tra Junior e l’attuale Tonale nella gamma del biscione. Anche in questo caso lo stile sarebbe quello di un SUV molto sportivo e ribassato. Vedremo dunque se questi ritorni troveranno conferma nel corso dei prossimi mesi.