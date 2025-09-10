Fiat Grande Panda è il superpremio ufficiale della trasmissione “La Ruota della Fortuna”

Dal 8 settembre, fino alla conclusione dell’edizione, la Fiat Grande Panda sarà il superpremio ufficiale del celebre game show “La Ruota della Fortuna”, condotto da Gerry Scotti con la presenza di Samira Lui. L’edizione 2025 sta replicando il successo degli anni passati, introducendo novità nel ritmo, nella grafica e nella dinamica del gioco, ma mantenendo intatto il fascino della formula originale che ha conquistato milioni di telespettatori per decenni. In ogni puntata, i concorrenti avranno la possibilità di portarsi a casa un’auto nuova se la ruota si fermerà sullo spicchio “Grande Panda” e sapranno rispondere correttamente alle domande previste dal regolamento.

Per Fiat, la partecipazione a “La Ruota della Fortuna” è un’opportunità per entrare in modo autentico nelle case degli italiani, rafforzando il legame storico con il pubblico. La collaborazione tra Fiat Grande Panda e il celebre game show si fonda su valori comuni come familiarità, accessibilità e iconicità, caratteristiche che entrambi sanno rinnovare con stile senza perdere la loro identità. La nuova Grande Panda si propone come un’auto per tutti, disponibile con tre motorizzazioni – benzina, ibrida ed elettrica – e sia con cambio manuale che automatico. Ciò che accomuna tutte le versioni è un design ispirato alla Panda originale degli anni ’80, con linee decise, proporzioni robuste, fari LED in stile pixel, fanali posteriori a cubo e la scritta “PANDA” in rilievo 3D sulle portiere.

La Grande Panda, con il suo design riconoscibile e l’anima profondamente popolare, incarna al meglio l’idea di una mobilità accessibile, intelligente e orientata alla sostenibilità. Il programma “La Ruota della Fortuna” trae origine dal format internazionale “Wheel of Fortune”, creato negli Stati Uniti da Sony Pictures Television, parte di Sony Pictures Entertainment, e distribuito a livello globale da Paramount Global Content Distribution insieme ai diritti del format originale.