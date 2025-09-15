Ram: Filosa ha confermato l’arrivo nel 2027 di un nuovo modello

Per anni gli appassionati di pickup si sono chiesti quando Ram avrebbe lanciato un modello di medie dimensioni. La risposta è finalmente arrivata dal CEO di Stellantis, Antonio Filosa. Durante un intervento alla conferenza autunnale Kepler Cheuvreux, Filosa ha confermato che il nuovo pick-up Ram di medie dimensioni debutterà ufficialmente nel 2027. Questo annuncio mette fine alle speculazioni e segna una svolta importante per il marchio, pronto a entrare in un segmento sempre più competitivo e richiesto, offrendo una soluzione versatile e moderna per chi cerca prestazioni e praticità in un pickup compatto.

Questa notizia rappresenta una novità importante per Ram, colmando una lacuna nella gamma rimasta aperta dal ritiro del Dodge Dakota nel 2011. Sebbene le voci si siano rincorse per anni, questa è la prima volta che i vertici di Stellantis hanno fornito una tempistica concreta per il nuovo pick-up. E da come lo ha descritto Filosa, questo pick-up non è solo un’uscita: è destinato a lasciare il segno.

Filosa ha rivelato di aver avuto recentemente la possibilità di vedere più di semplici schizzi del camion. “Due settimane fa, era nel nostro centro di progettazione a Detroit, e ho visto il camion stesso, non solo gli schizzi e i progetti, ma anche il modello in argilla”, ha detto. “Ed è semplicemente splendido.”

Ha persino scherzato con gli investitori, invitandoli a Detroit per vederla di persona, a una condizione: niente telefoni o macchine fotografiche. “Se volete venire a Detroit, ve la mostreremo senza cellulari e macchine fotografiche, e credo che rimarrete sbalorditi”, ha scherzato. Questo tipo di fiducia segnala quanto questo veicolo sia importante per il futuro di Ram.

Per anni i fan dei pickup attendevano un modello Ram più compatto ed economico. Dopo il ritiro del Ram 1500 Classic nell’ottobre 2024, la gamma del marchio ha lasciato un vuoto sotto i 40.000 dollari, soprattutto con i prezzi dei full-size in costante aumento. Tim Kuniskis, CEO di Ram, ha confermato che il nuovo pick-up di medie dimensioni fungerà da successore spirituale del Classic, offrendo un accesso più conveniente al marchio. Secondo fonti di MoparInsiders, il veicolo adotterà una struttura body-on-frame, garantendo robustezza e capacità da vero pickup, in linea con Ford Ranger, Chevrolet Colorado e Toyota Tacoma, evitando soluzioni monoscocca meno apprezzate dai puristi del segmento.

L’ultima volta che Dodge ha venduto il Dakota, ha avuto difficoltà perché era troppo simile per dimensioni e prezzo al Ram 1500. Gli acquirenti vedevano più valore nel passare a un pick-up full-size con motore HEMI sotto il cofano. Ma i tempi sono cambiati. Con i prezzi medi di transazione per i pick-up da mezza tonnellata alle stelle, ora c’è spazio per un pick-up di medie dimensioni che sia conveniente, capace e comunque molto “Ram”.

Filosa e Kuniskis sanno di dover trovare il giusto equilibrio. Se avesse un prezzo simile a quello del Ford Ranger, che parte da 33.330 dollari e arriva fino ai 56.070 dollari del Raptor ad alte prestazioni, il nuovo pick-up Ram potrebbe fare al caso suo. Posizionato correttamente, non cannibalizzerà le vendite di 1.500 unità, ma attirerà invece nuovi acquirenti che aspettavano un Ram entry-level.