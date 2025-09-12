in Stellantis News

Antonio Filosa svela quelle che sono le sue tre priorità per il rilancio di Stellantis

Filosa punta sulla nuova generazione di modelli recentemente lanciati in Europa, tra cui le vetture urbane di Fiat e Citroën

Antonio Filosa

Nel corso di una conferenza a cui è stato invitato, Antonio Filosa, CEO di Stellantis, ha indicato tre priorità per la ripresa del gruppo automobilistico franco-italo-americano. Nominato alla guida di Stellantis a fine maggio, il nuovo Ceo ha tracciato tre linee guida strategiche per rilanciare il gruppo: stimolare la crescita del business, ottimizzare l’efficienza industriale e incrementare i profitti, secondo quanto riportato da Reuters.

Stimolare la crescita, ottimizzare l’efficienza e incrementare i profitti le tre priorità di Antonio Filosa

Per raggiungere una crescita sostenibile, Filosa punta sulla nuova generazione di modelli recentemente lanciati in Europa, tra cui le vetture urbane di Fiat e Citroën basate sulla piattaforma Stellantis Smart Car, e i veicoli più versatili di Peugeot, DS Automobiles, Opel e Jeep sviluppati sulla STLA Medium. Negli Stati Uniti, invece, il rilancio passa dal ritorno dei grandi motori a combustione, come il V8 Hemi sotto il cofano del pick-up Dodge RAM, simbolo di performance e tradizione americana.

Invitato a intervenire alla conferenza autunnale Kepler Cheuvreux 2025, il successore di Carlos Tavares ha sottolineato l’importanza di trarre insegnamenti dagli errori del passato. In particolare, ha citato il motore a benzina PureTech come esempio di sfida tecnica dalla quale il gruppo intende apprendere per migliorare i futuri sviluppi. Ha evidenziato come l’esperienza accumulata guiderà Stellantis verso soluzioni più affidabili ed efficienti, rafforzando la qualità dei nuovi motori e veicoli. Secondo il manager, riconoscere e analizzare le difficoltà del passato è fondamentale per garantire innovazione sostenibile e consolidare la competitività del gruppo a lungo termine.

antonio filosa stellantis

Ovviamente il compito del nuovo numero uno di Stellantis non sarà assolutamente facile ma ovviamente il nuovo Ceo le proverà tutte per raddrizzare la situazione e riportare il gruppo automobilistico in una situazione positiva. Vedremo che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi a proposito del gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA a gennaio 2021.

