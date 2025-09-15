Due Alfa Romeo 8C con pochissimi km percorsi all’asta in California

In California due esemplari moderni dell’Alfa Romeo stanno attirando l’attenzione degli appassionati, grazie alle condizioni praticamente nuove e al chilometraggio ridotto. Tra il 2008 e il 2010 furono realizzate soltanto 500 coupé Alfa Romeo 8C Competizione, delle quali appena 90 furono destinate ufficialmente al mercato statunitense. A questa produzione limitata si aggiungono le 500 unità della 8C Spider, la versione senza capote, con soli 35 esemplari venduti negli Stati Uniti. Questi numeri rari e le condizioni perfette rendono questi modelli oggetti di grande desiderio per collezionisti e appassionati Alfa Romeo.

Due Alfa Romeo 8C con pochissimi chilometri, tra cui una coupé sono state messe all’asta in California

Un facoltoso appassionato americano di Alfa Romeo ne acquistò una per ciascuna, e le auto vennero spedite direttamente dal concessionario al museo privato del proprietario, dove sono rimaste fino ad oggi. Il contachilometri della Alfa Romeo 8C Spider segna solo 31 km e la Competizione è ancora più recente. Ha percorso solo 16 km da nuova. In pratica, entrambe le auto hanno quello che chiamiamo chilometraggio di consegna.

Le Alfa Romeo 8C Competizione e 8C Spider non vantano le portiere ad ali di gabbiano o il motore centrale della nuova Alfa Romeo 33, ma al loro debutto ai saloni del 2006 e 2008 furono celebrate come due delle auto più affascinanti del mondo, un fascino che non è svanito col tempo. Sotto la carrozzeria, condividono la piattaforma della Maserati Coupé anni 2000 e il V8 4,7 litri Ferrari, derivato dalla 430, con albero motore a croce per un sound inconfondibile. Con 450 CV e cambio manuale automatizzato, offrono prestazioni emozionanti e uno stile iconico senza tempo.

Rifinite nel classico Rosso Alfa con pelle rossa abbinata, sedili avvolgenti con inserti in carbonio e cerchi in lega da 20 pollici a quadrifoglio, le 8C sembrano appena uscite dal palcoscenico di un salone dell’auto. L’adesivo sul finestrino rivela che il proprietario ha pagato alla Maserati San Francisco 305.675 dollari nel 2008 per l’onore di portare a casa la coupé, che equivalgono a 459.000 dollari nel 2025. Con un chilometraggio così basso, è possibile che possano recuperare quella cifra, e potenzialmente ci si potrebbe permettere di acquistare entrambe le auto per meno della metà del costo di una 33 Stradale nuova.