Nuova Fiat Panda Pickup: l’erede di Fiat Strada farà impazzire il mondo

Nuova Fiat Panda pickup è uno dei modelli che vedremo nel corso dei prossimi 18 mesi come confermato dal Ceo di Fiat Olivier Francois. Si tratta del quarto modello della gamma Panda che arriverà dopo la Grande Panda, la Giga Panda e la nuova Fastback. Questo veicolo dovrebbe essere erede della Fiat Strada brasiliana. A differenza di questo pickup però sarà venduto in tutto il mondo e non solo in Sud America. Questo in quanto la principale casa automobilistica italiana ha deciso di avere per il futuro una gamma di veicoli globali che saranno venduti in tutto il mondo. Alcuni di loro però potrebbero avere nomi diversi a seconda del continente.

Ecco cosa sappiamo sulla nuova Fiat Panda Pickup in arrivo entro il 2027

Nuova Fiat Panda pickup nascerà su piattaforma smart car di Stellantis e in Europa potrebbe essere prodotta molto probabilmente a Kragujevac in Serbia, Trnava in Slovacchia o a Kenitra in Marocco. Sarà lungo circa 4,4 metri essendo un pickup compatto perfettamente adatto alle strade europee. Il modello in questione avrà molto in comune con la Grande Panda e gli altri modelli della stessa famiglia per quanto concerne la parte anteriore e anche l’abitacolo. I maggiori cambiamenti li ritroveremo nella parte posteriore con la presenza del cassone tipico di questo tipo di veicolo.

Qui vi mostriamo alcuni render realizzati dal designer e creatore digitale Kleber Silva che immagina così lo stile di questo futuro modello destinato a rendere popolari i pickup anche dalle nostre parti. Il modello arriverà sul mercato con una ampia gamma di motori che comprenderà versioni elettriche, ibride e probabilmente anche a benzina. In Sud America ci dovrebbe essere spazio anche per la versione bio-hybrid che va ad etanolo. Maggiori dettagli su questo modello li avremo già nel corso del prossimo anno.