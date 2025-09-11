Fiat Grande Panda: ampliata la gamma con un nuovo allestimento in UK

FIAT ha annunciato modifiche alla sua pluripremiata gamma di modelli completamente elettrici Fiat Grande Panda, svelando Icon come allestimento aggiuntivo. Icon era precedentemente disponibile solo nelle versioni ibride. La Fiat Grande Panda Electric Icon sarà offerta insieme alla versione base Grande Panda RED e al modello top di gamma Grande Panda La Prima. Il propulsore completamente elettrico combina una batteria da 44 kWh con un motore elettrico da 83 kW (113 CV) e ha un’autonomia WLTP di 320 km.

FIAT ha ampliato la sua gamma di modelli Grande Panda completamente elettrici nel Regno Unito con l’introduzione dell’allestimento Icon

Il lancio di Icon è coerente non solo con la sua disponibilità sulle versioni ibride della Grande Panda, ma anche con la sua recente introduzione come opzione di allestimento sulla Fiat 600. Progettata per offrire ai clienti una scelta ancora più ampia, la versione Icon della Grande Panda include cerchi in lega neri da 16″, piastre di protezione anteriori e posteriori, barre al tetto e vetri posteriori oscurati. Gli interni presentano sedili in tessuto “Style” con sedili posteriori frazionabili 40/60, per una maggiore praticità, e aria condizionata manuale. Inoltre, la radio touchscreen da 10,25″ integra il mirroring wireless per una comunicazione e una praticità ottimizzate.

Il prezzo di listino della Fiat Grande Panda elettrica Icon è di sole 21.995 sterline. La gamma elettrica della Grande Panda parte dalla versione base RED, con un prezzo di sole 21.035 sterline, mentre la versione top di gamma La Prima costa 24.035 sterline. Tutte e tre le versioni elettriche della Grande Panda possono usufruire del FIAT E-Grant, recentemente reintrodotto, che offre un risparmio di 1.500 sterline sul prezzo di listino di tutti i modelli FIAT e Abarth completamente elettrici.