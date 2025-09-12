DS Automobiles entra nel mondo del golf e diventa partner del FedEx Open de France fino al 2027

DS Automobiles è diventata partner del più grande evento golfistico francese, il FedEx Open de France, che si svolgerà dal 18 al 21 settembre presso il prestigioso campo da golf di Saint-Nom-la-Bretèche, e si unisce alla Federazione francese di golf per sottolineare i valori condivisi di innovazione e performance. “DS Automobiles, il Fedex Open de France e la Federazione Francese di Golf costituiscono una partnership naturale condivisa valori comuni e una clientela esigente, amante del piacere, che apprezza l’innovazione responsabile e prestazioni”, ha dichiarato Xavier Peugeot, CEO di DS Automobiles.

DS Automobiles collabora anche con la Federazione Francese di Golf, fornendo una flotta di auto fino al 2027

DS Automobiles presenterà due delle sue ultime creazioni al FedEx Open de France, il N°4 e il N°8, posizionati strategicamente sulle buche omonime. Il logo del marchio sarà presente anche su tre tee e green strategici, mentre il nuovo N°8 sarà esposto nell’area del Village e all’ingresso del campo da golf di Saint-Nom-la-Bretèche. Il N°4 sarà esposto anche all’ingresso riservato a giocatori e giornalisti.

Gli spettatori avranno l’opportunità di esplorare il mondo DS presso lo stand dedicato del marchio, dove potranno prenotare una presentazione personalizzata e organizzare un test drive dell’intera gamma DS presso il DS STORE più vicino. Per garantire il trasporto di giocatori e ospiti, DS Automobiles fornirà una flotta di DS N°8 agli organizzatori del FedEx Open de France, rafforzando ulteriormente la propria presenza all’evento golfistico internazionale che si svolge in Francia. Il FedEx Open de France viene trasmesso in 167 paesi e raggiunge oltre 500 milioni di famiglie in tutto il mondo.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a DS Automobiles nella famiglia FedEx Open de France. Associare l’Open Nazionale di Francia a un marchio francese iconico come DS Automobiles ci sembra del tutto naturale e non vediamo l’ora di collaborare con loro nei prossimi tre anni.

I nostri giocatori potranno usufruire di un servizio navetta elegante e confortevole per i loro spostamenti da e per il Golf de Saint-Nom-la-Bretèche grazie alle auto messe a disposizione da DS Automobiles, per la quale siamo estremamente grati, ” ha dichiarato Katinka DUFOUR, direttrice del Fedex Open de France.

DS Automobiles è inoltre diventata partner automobilistico della Federazione Francese di Golf (FGF), l’organizzazione leader in una disciplina che continua ad attrarre nuovi partecipanti. Questa partnership esclusiva aiuterà DS Automobiles a costruire un legame con la comunità golfistica attraverso la sua rete di DS STORES e mettendo a disposizione una flotta di modelli DS 3, DS N°4, DS 7 e DS N°8 come auto ufficiali della FGF a partire da novembre 2025.

I 170 DS STORES del marchio in Francia creeranno forti legami con i 734 impianti golfistici del Paese, tra cui campi completi, campi compatti e driving range, per interagire direttamente con giocatori e potenziali clienti. DS Automobiles punta inoltre a sviluppare una stretta relazione con i golfisti attraverso l’ecosistema digitale FGF, che conta quasi 350.000 follower sui suoi social network.

Negli ultimi dieci anni, il golf in Francia ha visto un aumento dell’8,4% dei titolari di licenza, con 34.148 nuove licenze rilasciate, portando a livelli record di partecipazione nel 2023 (445.306 titolari di licenza) e nel 2024 (442.536 titolari di licenza). DS contribuirà a questo sviluppo sostenendo l’iniziativa annuale e nazionale di scoperta del golf “Everyone Golf”, che mira a rendere questo sport più accessibile e ad ampliarne l’attrattiva allontanandosi dagli stereotipi tradizionali.