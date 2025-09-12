Jeep protagonista a Kalemana Festival e Wanderlust 108

Jeep rafforza il suo legame con libertà, equilibrio e scoperta partecipando, tra settembre e ottobre, a due eventi di riferimento nel settore del benessere e della mindfulness: Kalemana Festival e Wanderlust 108.

A disposizione del pubblico Jeep Avenger 100% elettrico

Jeep sceglie di raccontarsi in un modo completamente nuovo, rompendo con le tradizionali modalità di presentazione legate ai classici saloni dell’auto e alle fiere di settore. Invece di puntare solo su stand tecnici e anteprime di prodotto, il brand decide di avvicinarsi al pubblico attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti, partecipando tra settembre e ottobre a due importanti appuntamenti che hanno come protagonisti assoluti il benessere psicofisico, l’equilibrio interiore e la connessione profonda con sé stessi e con l’ambiente circostante. Si tratta del Kalemana Festival e del Wanderlust 108, due eventi di riferimento nel panorama della mindfulness e dello sport consapevole, perfetti per esprimere i valori di libertà, scoperta e rispetto per la natura che da sempre caratterizzano l’identità Jeep.

Al Kalemana Festival, in programma il 13 e 14 settembre a Punta Marina (RA), il pubblico potrà vivere due giorni dedicati alla cura del corpo e della mente, tra yoga, meditazione e attività guidate da istruttori internazionali. Qui Jeep porterà la sua Avenger 100% elettrica, il B-SUV a zero emissioni più venduto del suo segmento, offrendo la possibilità di provarla in un’area test drive pensata per avvicinare le persone a una mobilità più sostenibile, senza rinunciare al piacere di guida.

Il viaggio proseguirà con il Wanderlust 108, il “mindful triathlon” che unisce corsa, yoga e meditazione e che farà tappa a Milano, Venezia e Roma, coinvolgendo oltre 25.000 partecipanti. All’interno della Jeep Wellness Area, i visitatori potranno vivere esperienze immersive, sessioni di mindfulness e provare la Avenger in un test drive che diventa un vero percorso sensoriale.

Con la sua presenza, Jeep non porta soltanto un’auto da scoprire, ma un messaggio chiaro: libertà, avventura e sostenibilità possono convivere. Partecipare a eventi dedicati al benessere significa parlare a chi cerca esperienze autentiche e vuole esplorare nuovi orizzonti con uno sguardo attento all’ambiente. Attraverso queste iniziative, Jeep dimostra come la mobilità elettrica possa essere parte di uno stile di vita più consapevole, dove innovazione e rispetto per la natura viaggiano insieme.