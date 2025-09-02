Jeep Avenger si conferma SUV più venduto d’Italia

Ad agosto Jeep conferma un andamento molto positivo sul mercato italiano, raggiungendo una quota del 4,3% e mantenendosi stabilmente nella top ten delle vendite complessive, secondo i dati Dataforce. A trainare questo risultato è soprattutto la Jeep Avenger, che continua a dimostrarsi un modello di grande successo. Progettata a Torino per il mercato europeo, la Avenger non rappresenta un exploit momentaneo, ma una leadership consolidata che riflette lo spirito del marchio, da sempre capace di andare oltre i limiti. Il SUV si conferma il più venduto in Italia sia nel solo mese di agosto sia nel cumulato annuo, risultando anche il B-SUV elettrico più scelto e il terzo modello più venduto in assoluto, indipendentemente da segmento e alimentazione.

Jeep Avenger continua a essere protagonista del mercato: SUV più venduto e nella TOP 3 assoluta

Nei primi otto mesi dell’anno, Jeep Avenger ha conquistato risultati di rilievo: è il B-SUV più venduto in Italia con una quota del 10,8%, il SUV più scelto in assoluto con il 5,6% e il leader tra i B-SUV 100% elettrici con oltre il 19% di quota. Un successo che trova conferma nella varietà della gamma, pensata secondo il principio della “Freedom of Choice” e capace di soddisfare esigenze diverse. L’offerta comprende infatti quattro opzioni: la versione 100% elettrica, che abbina emissioni zero a comfort e silenziosità; il motore benzina 1.2 da 100 CV con cambio manuale, efficiente e reattivo; la variante e-Hybrid a 48V con cambio automatico, che migliora consumi ed emissioni; e la 4xe, con trazione integrale intelligente e autentiche doti fuoristrada.

La Jeep Avenger 4xe si presenta in tre allestimenti distintivi: Upland, Overland e la speciale North Face Edition, una serie limitata a 4.806 esemplari, numero che richiama l’altezza del Monte Bianco. Questa versione esclusiva unisce materiali resistenti, soluzioni tecnologiche avanzate e dettagli di design unici, come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, celebrando lo spirito d’avventura e il legame con la natura. La North Face Edition rappresenta la sintesi dell’eccellenza condivisa dai due marchi. Coerente con i valori Jeep, l’intera gamma Avenger offre versatilità e funzionalità in ogni motorizzazione—benzina, e-Hybrid, elettrica o 4xe—garantendo robustezza, rispetto ambientale e un’esperienza di guida capace di affrontare città, strade extraurbane e percorsi off-road nel segno di libertà e innovazione.