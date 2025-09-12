Ferrari SF90 Stradale vs Lamborghini Revuelto: altra drag race stellare | Video

Altre volte ci siamo occupati di sfide in accelerazione tra la Ferrari SF90 Stradale e la Lamborghini Revuelto, registrando sempre il successo della “rossa”, in linea con quanto si vede in quasi tutti i video pubblicati in rete. Oggi assistiamo a una nuova drag race fra le due supercar emiliane, organizzata da CarExpert.

Doverosa una premessa: nello scatto da fermo, come pure in termini energetici, le auto in esame sono abbastanza vicine. Questo può decretare dinamiche di gara diverse in base alla reattività di chi gestisce i mezzi. Basta una partenza più tempestiva o un cambio di marcia eseguito in modo più efficace a far pendere l’ago della bilancia dall’una o dall’altra parte. Capite bene che il criterio non è altamente scientifico, ma pur di assistere all’azione di veicoli di tale fascino, si è pure disposti a rinunciare al rigore dei protocolli. Le emozioni offerte dalla loro visione supera gli eventuali limiti operative delle prove.

Teatro della nuova drag race con la Ferrari SF90 Stradale e la Lamborghini Revuelto è un aeroporto. La scelta risulta appropriata, visto che stiamo parlando di jet a quattro ruote. Il format prevede gare di scatto multiple, duello con partenza lanciata da 30 km/h e match sonoro, mentre le due auto sportive italiane sfrecciano sul nastro d’asfalto, senza nessuna voce a disturbare le note liberate dai rispettivi cuori. Facile intuire quanto sia inebriante l’azione di simili supercar, in ogni contesto ambientale.

Le drag race fra “cavallino rampante” e “toro” sono rituali su internet. Oggi un nuovo atto della collaudata saga, con gioielli ingegneristici di alta gamma, a matrice molto diversa fra loro, in ossequio alle filosofie dei rispettivi brand. Entrambe sono ibride ed hanno una potenza a quattro cifre. Nessuna vettura di marchi diversi si intromette nel confronto, come accaduto in altre circostanze. Un modo per purificare la scena, offrendola nel massimo fulgore.

Screen shot da video YouTube CarExpert

Sul lato sinistro della linea di partenza c’è la Ferrari SF90 Stradale, appena sostituita dalla nuova 849 Testarossa, che promette un livello di performance nettamente migliore, come testimonia il tempo sul giro messo a segno sulla pista di Fiorano: 1’17″50 contro 1’19″00 dell’altra. Qui, però, protagonista è la “vecchia rossa”, che eroga una potenza massima di 1000 cavalli, partoriti da un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, associato a tre unità elettriche. Notevole anche la coppia, pari a 800 Nm. Il vigore energetico muove in modo feroce i 1570 kg di peso, col supporto della trazione integrale e di un cambio elettroattuato ad otto rapporti, che assicura passaggi di marcia fulminei.

A contenderle il passo, nelle sfide odierne, ci prova la Lamborghini Revuelto, che occupa il lato destro della linea di partenza. La supercar del “toro” segue una filosofia diversa. Qui la spinta fa capo su un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, integrato efficacemente da tre unità elettriche, per una potenza combinata di 1015 cavalli, con un picco di coppia di 1062 Nm. Il peso da muovere è di 1772 chilogrammi. Anche qui lo scatto è furioso, grazie alla presa garantita dalle quattro ruote motrici e all’efficienza del cambio doppia frizione a otto rapporti, che passa di marcia in modo istantaneo.

Sulla carta, il peso inferiore dovrebbe avvantaggiare la sportiva di Maranello nelle drag race, compensando le superiori coppia e potenza della rivale del “toro”. Le precedenti sfide di questo tipo hanno dato conforto empirico a questa previsione, ma nelle gare di accelerazione basta poco per cambiare completamente lo scenario. Come andrà a finire il match multiplo organizzato da quelli di CarExpert? Vincerà ancora una volta la Ferrari SF90 Stradale o questa volta la Lamborghini Revuelto farà valere la sua legge? Non vi resta che un modo per scoprirlo: guardare il video. Buona visione!