Ferrari Daytona SP3: esemplare usato in vendita a prezzo record

La Ferrari Daytona SP3 è, senza alcun dubbio, una delle auto più affascinanti prodotte negli ultimi anni, oltre che una delle più carismatiche di sempre. Amarla è un fatto naturale. La sua magia non deriva soltanto dalla veste stilistica, ma dall’eccellenza dell’intero pacchetto, che punta dritto al cuore degli appassionati. Qui c’è tutto quello che cercano le corde emotive.

Possiamo dire, senza timore di smentita, di essere al cospetto di un vero capolavoro dell’era moderna, ma con una sublime ispirazione classica. Connessioni del genere, espresse in forma così compiuta, sono dei miracoli che solo dalle parti di Maranello sanno fare.

Quando una Ferrari Daytona SP3 torna sul mercato, è corsa all’accaparramento. Le vendite di un esemplare fuori dalla entry-list avvengono in rarissime occasioni, numericamente prossime allo zero, ma al loro verificarsi scatenano un entusiasmo di vigore vulcanico. La cosa non stupisce, visto il fascino dell’opera.

Di queste ore la notizia di una Ferrari Daytona SP3 offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti. I collezionisti più elitari e quanti desideravano averne una, senza però rientrare nei rigidi paletti posti dagli uomini del “cavallino rampante” per entrare nella lista dei fortunati assegnatari, hanno ora una ghiotta opportunità all’orizzonte.

La cifra da spendere è distante anni luce dalle possibilità dei comuni mortali, ma chi naviga nell’oro non conosce certi problemi, quindi è già pronto ad entrare in azione. L’esemplare destinato a passare di mano ha un abito Bianco Italia con striscia bianco neve longitudinale. Aprendo le portiere a farfalla della Daytona SP3 in vendita si scopre un abitacolo da sogno, dominato dalle ampie distese di pelle Rosso Ferrari. La configurazione è completata dai cerchi bicolore a cinque razze e dalle pinze dei freni gialle a contrasto.

Risale al 2023 la nascita dell’esemplare di cui ci stiamo occupando, ora proposto da Carrio Motor Cars. Pare che questa sia la prima Ferrari Daytona SP3 ad essere messa in vendita da un salone negli Stati Uniti, senza restrizioni. L’auto ha percorso appena 230 miglia, quindi poco più della strada fatta dai collaudatori nei test per la delibera finale. Il prezzo richiesto sfiora i 13 milioni di dollari, pari ad oltre 11 milioni di euro. Roba da Paperoni.

Guardando le immagini si percepisce lo splendore dell’opera, in tutta la sua magnetica intensità. C’è poco da fare: la Ferrari Daytona SP3 incanta con forza sublime. Questa sportiva, dai tratti scultorei, è una vera delizia per gli occhi. Nei suoi tratti si miscelano con gusto le note della storia e quelle dell’innovazione. Abbandonarsi al suo richiamo ormonale è un fatto scontato.

Pure chi vive con scarso interesse il mondo delle auto non può resistere alla forza attrattiva del modello e delle sue note seduttrici. Flavio Manzoni ha fatto un lavoro stilistico di eccellente livello, recuperando spunti dal passato per proiettarli nel futuro. Fonti di ispirazione sono state la 330 P4 e la 250 P5 Berlinetta Speciale Pininfarina. Quest’ultima ha limitato il suo apporto spirituale alla parte bassa dello specchio di coda, mentre il resto delle connessioni si legano all’altra.

Terza espressione della Serie Icona, che celebra le auto più carismatiche del passato del “cavallino rampante”, la Ferrari Daytona SP3 si consegna alla vista con uno splendore di natura magnetica, che crea dipendenza. Il nome del modello celebra la tripletta conseguita dalla casa di Maranello alla 24 Ore di Daytona del 1967. Base di lavoro è stata LaFerrari Aperta, ma il risultato segna un netto stacco.

Cuore pulsante dell’auto in esame è un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, privo della componente elettrica presente sull’altra. La potenza massima è di 840 cavalli, la cui corsa si esprime con intensità sublime e con una colonna sonora a dir poco incantevole. Penso che non si possano produrre alchimie musicali migliori delle sue.

Di riferimento il quadro prestazionale, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.85 secondi e da 0 a 200 km/h in 7.4 secondi. La punta velocistica si spinge oltre la soglia dei 340 km/h. Sono cifre pazzesche, ma non in grado di comunicare del tutto lo splendore dinamico dell’opera, che inebria le corde sensoriali in modo magico. Avere un esemplare della specie in garage è il sogno di tutti. Qualcuno riuscirà a coronarlo con l’auto messa in vendita negli USA. Che dire? Beato lui o lei!

Fonte | duPont Registry