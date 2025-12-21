Ferrari 812 Superfast sfidata da Aston Martin e Bentley: chi vince?

Le drag race continuano a suscitare interesse. Specie se a confrontarsi sul quarto di miglio con partenza da fermo sono gioielli come la Ferrari 812 Superfast (ormai fuori listino), l’Aston Martin Vanquish e la Bentley Continental GT. Proprio queste sono le protagoniste dell’episodio più recente pubblicato da carwow, uno dei canali YouTube più attivi nelle gare di accelerazione con partenza da fermo.

Ad accomunare le tre vetture ci pensa un elemento: l’unità propulsiva a 12 cilindri. Si profila una sfida multipla, sui 400 metri di distanza, nel segno della magia. L’indice di coinvolgimento emotivo sarà molto alto, anche sul piano melodico, per le inebrianti alchimie sonore dei cuori con questo frazionamento, tipico della scuola del “cavallino rampante“. La casa di Maranello ne ha fatto negli anni la sua religione e l’espressione più alta del suo culto.

Visto il parterre, sorge una domanda: riuscirà una delle due auto britanniche a battere la potente gran turismo emiliana? Prima di avere la risposta, facciamo un breve ripasso dei veicoli coinvolti nella drag race di cui ci stiamo occupando, scandita da più match.

Partiamo dall’Aston Martin Vanquish, spinta da un V12 biturbo da 5.2 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 835 cavalli, con un picco di coppia di 1000 Nm. Questa energia giunge a terra, sulle ruote posteriori, col supporto di un cambio automatico ad 8 rapporti. Il peso da muovere è di 1.835 chilogrammi.

Screen shot da video YouTube Carwow

Insieme a lei c’è la Bentley Continental GT che, sotto il cofano anteriore, sfoggia un W12 biturbo da 6.0 litri di cilindrata, capace di produrre 635 CV e 900 Nm. Questa è l’unica auto sovralimentata del gruppo. La sua potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote motrici, tramite un cambio automatico a 8 rapporti. Il peso da muovere è di 2.169 chilogrammi.

Chiude il cerchio la già citata Ferrari 812 Superfast, il cui posto in listino è stato preso dalla più moderna e prestazionale 12 Cilindri. La sportiva del “cavallino rampante” gode della spinta di un motore V12 aspirato da 6.5 litri di cilindrata, in grado di sviluppare 800 cavalli di potenza e 718 Nm di coppia motrice. Da sogno le melodie meccaniche con cui si esprime il suo ardore, trasmesso alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a 7 rapporti, rapido come la luce. Il peso da muovere è di 1.630 chilogrammi.

Dall’esame delle schede tecniche si nota come l’Aston Martin sia la più potente del confronto, ma a favore della Ferrari gioca il peso, più contenuto di quello delle altre. Sarà la “rossa” ad aggiudicarsi la vittoria nella drag race multipla? A chi, poi, andrà il successo nella sfida in frenata? Per conoscere le risposte avete una sola strada da seguire: dare un’occhiata al video. Buona visione.