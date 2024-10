Ferrari SF90 vs Lamborghini Revuelto: la drag race fra cavallino e toro | Video

Certe sfide sono ricorrenti, anche se cambiano i tempi. È il caso di quelle tra Ferrari e Lamborghini, periodicamente riproposte, con modelli di generazioni diverse. Il marchio del “cavallino rampante” e quello del “toro” producono alcune delle auto più emozionanti al mondo, quindi è naturale affiancarle nella narrazione e nei duelli, anche se hanno una matrice molto diversa fra loro. Oggi è il turno di una drag race che contrappone la SF90 Stradale alla Revuelto. Sono entrambe ibride ed hanno una potenza a quattro cifre.

Il match multiplo viene proposto sul canale YouTube di DragTimes, specializzato in questo tipo di “competizioni”. Non è la prima volta che assistiamo a un confronto del genere. Altre volte ci eravamo occupati del tema, ma con delle intruse. Ora, invece, nessuna vettura diversa si è intromessa fra le due. Sulla linea di partenza fanno un grande effetto le supercar protagoniste della battaglia.

Screen shot da video YT DragTimes

Da un lato c’è la Ferrari SF90 Stradale, il cui vigore dinamico giunge da un motore V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata, associato a tre unità elettriche, che generano complessivamente 1000 cavalli, con una coppia di 800 Nm, su un peso di 1570 chilogrammi. Tanta energia viene scaricata a terra in modo incisivo, con l’efficiente trazione integrale. Il cambio è elettroattuato ad otto rapporti. I passaggi di marcia avvengono alla velocità della luce.

Dall’altro lato c’è invece la Lamborghini Revuelto, spinta da un motore V12 aspirato rinvigorito da tre unità elettriche, per una potenza combinata di 1015 cavalli, con un picco di coppia di 1062 Nm, su un peso di 1772 chilogrammi. L’energia giunge al suolo in modo efficace, grazie alle quattro ruote motrici e al cambio doppia frizione a otto rapporti. Il rapporto peso potenza mette in vantaggio la supercar del “cavallino rampante”, ma l’auto del “toro” riuscirà a far valere la maggiore cavalleria? Per conoscere l’esito della drag race non vi resta che guardare il video. Buona visione!