Fiat batte il record di vendite all’Expointer 2025 trainato dalla sua famiglia di pick-up

Fiat è riconosciuta per il suo forte legame con il settore agricolo, offrendo una gamma completa di soluzioni per questo segmento. Leader e punto di riferimento in questo segmento, il marchio ha dimostrato ancora una volta la forza della sua famiglia di pick-up, aumentando le vendite del 15% rispetto all’edizione dello scorso anno. Fiat ha inoltre battuto tutti i record di vendita e registrato il volume più alto della sua storia a Expointer, che si è svolto la scorsa settimana a Esteio, nel Rio Grande do Sul.

Punto di riferimento del segmento, Fiat ha incrementato le vendite in questa categoria del 15% durante la fiera

Lanciato il mese scorso, il Fiat Toro si è distinto all’evento, incrementando le vendite del 75% rispetto allo scorso anno. Anche la Strada, leader del mercato nazionale, ha registrato una crescita delle vendite rispetto al periodo precedente. In questo risultato rientrano anche Titano, Fiorino, Scudo, Ducato, Argo, Mobi e le versioni ibride Pulse e Fastback, rafforzando la versatilità della gamma prodotti Fiat per servire tutti i segmenti e tutti i pubblici, con soluzioni in grado di soddisfare desideri ed esigenze dei consumatori.

Presentato di recente con un nuovo design, tecnologie avanzate e comfort nella gamma 2026, Fiat Toro ha dimostrato ancora una volta la sua leadership di mercato, battendo i record di vendita al primo evento pubblico dedicato ai nuovi modelli. Questo risultato rafforza le capacità innovative del modello, rivoluzionando il segmento dei pick-up in Brasile e guidando la categoria per 10 anni consecutivi.

Nel modello 2026, il Toro conserva le caratteristiche che hanno rivoluzionato il segmento: il comfort e la maneggevolezza di un SUV, la capacità e le prestazioni di un pick-up. Il tutto si unisce a un design esterno rinnovato, in linea con la nuova identità visiva del marchio, con linee precise e geometriche che rendono il pick-up più robusto, moderno e sofisticato. Presenta inoltre nuove finiture interne e funzionalità come il freno di stazionamento elettronico e l’auto-hold.