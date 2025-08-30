Fiat porta la sua gamma completa di pick-up a Expointer 2025

Fiat, marchio leader nelle vendite sul mercato brasiliano, sarà presente a Expointer 2025, una delle più grandi fiere agricole del Paese, che si terrà dal 30 agosto al 7 settembre presso l’Assis Brasil Exhibition Park di Esteio, Rio Grande do Sul. Con uno stand moderno, la casa torinese porterà all’evento la sua gamma completa di pick-up, insieme ad altri modelli che consolidano la leadership del marchio nelle aree rurali e urbane.

In totale, Fiat porterà alla fiera 10 modelli, tra cui pick-up, SUV, hatchback e veicoli commerciali

Uno dei punti di forza dello stand è il Fiat Toro. Il modello, che ha recentemente ricevuto nuovi equipaggiamenti e un look ancora più robusto e sofisticato per l’anno modello 2026, sarà disponibile per i partecipanti all’evento in tutti i suoi allestimenti: Endurance, Freedom, Ultra, Volcano e Ranch. Nella gamma dei pick-up saranno esposte anche le versioni Volcano e Ranch del nuovo Fiat Titano e del Fiat Strada, il veicolo più venduto nel Paese negli ultimi quattro anni.

“Fiat offre un portfolio completo di berline, SUV e furgoni per soddisfare tutte le esigenze dei clienti, sia in città che in campagna. I pick-up sono essenziali per l’agricoltura e, in questo segmento, abbiamo lo Strada, il veicolo più venduto in Brasile per quattro anni consecutivi. Ora, con i nuovi Titano e Toro, abbiamo rinnovato la nostra famiglia di pick-up, rendendola ancora più competitiva e completa per soddisfare le esigenze del mercato. Durante l’evento, presenteremo il nostro portfolio che unisce robustezza, tecnologia e prestazioni, caratteristiche essenziali per questo segmento”, ha dichiarato Federico Battaglia, Vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Oltre ai pick-up, Fiat porterà in fiera anche il Mobi Trekking e l’Argo 1.0 MT, modelli compatti e ad alta efficienza energetica, che fanno parte del programma Sustainable Car, promosso dal Governo Federale, che concede l’esenzione IPI per questi modelli.

Saranno presenti all’evento anche le versioni Hybrid e Abarth dei SUV del marchio, Pulse e Fastback, e i modelli commerciali Fiorino, Scudo e Ducato, rafforzando l’impegno del marchio verso l’efficienza e l’innovazione nella mobilità professionale.

“Fiat è il marchio leader tra i pick-up e quest’anno ha accumulato una quota di mercato del 41,3% e oltre 107.000 unità immatricolate in uno dei segmenti in più rapida crescita del Paese. Il settore agricolo è fondamentale per questo risultato e la nostra gamma di prodotti riflette sempre più i desideri dei clienti che lavorano sul campo”, ha affermato Herlander Zola, Senior Vice President of Commercial Operations di Stellantis Brasile e Light Commercial Vehicles (LCV) per il Sud America.

Durante la fiera, i visitatori potranno scoprire le condizioni di finanziamento della Strada tramite Finame, una linea di finanziamento offerta dalla BNDES (Banca Nazionale per lo Sviluppo Economico e Sociale), che ora include le versioni Endurance e Freedom Cabine Plus del veicolo più venduto in Brasile. Per gli appassionati del brand, lo store Fiat Wear sarà presente con diversi accessori ufficiali.