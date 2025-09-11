FIAT 126 XL: l’icona in un video reinterpretata in chiave futuristica

Tommaso D’Amico, designer e architetto, ha realizzato nelle scorse ore un video render in cui mostra quello che secondo lui potrebbe essere il design di una futura Fiat 126 XL, reinterpretando un’icona urbana in chiave moderna e futuristica. Il nuovo modello è un SUV compatto dal carattere high-tech, elegante e lineare, con proporzioni contemporanee e superfici pulite che ne accentuano dinamismo e presenza su strada. La carrozzeria in “Grigio Alluminio Metallizzato”, con sottili riflessi cerulei, unisce innovazione e raffinatezza tipica dello stile italiano Color N Drive.

Fiat 126 XL: la visione futuristica di una vera icona urbana

I gruppi ottici a LED, articolati e meccanici, insieme alle prese d’aria scolpite e all’assetto ribassato, conferiscono a questa ipotetica Fiar 126 XL un’attitudine aggressiva e tecnologica, mentre le linee spigolose e i cerchi dal design originale completano l’estetica futuristica. Ogni dettaglio, dai volumi armonici alle finiture sofisticate, riflette la visione di D’Amico: un equilibrio tra funzionalità urbana, stile distintivo e tecnologia avanzata, proiettando Fiat 126 XL nel futuro della mobilità compatta e innovativa.

Gli interni del Fiat 126 XL 2026 combinano minimalismo e lusso, con pelle grigia di alta qualità, plancia digitale essenziale, volante futuristico e console centrale lucida, illuminati da LED soffusi che esaltano il contrasto tra eleganza e tecnologia. D’Amico ha pure immaginato una possibile gamma di motorizzazioni ampia e moderna, studiata per ogni esigenza: la versione full electric offre 90 kW e oltre 300 km di autonomia (WLTP), con ricarica rapida fino a 100 kW; le ibrido MHEV/PHEV bilanciano efficienza urbana e prestazioni; la benzina turbocompressa da 1.0 a 1.3 L garantisce consumi contenuti e reattività per la guida quotidiana.

Fiat 126 XL 2026 rappresenta così non solo un veicolo, ma una concreta visione del futuro urbano compatto, sostenibile e tecnologico, mantenendo l’inconfondibile anima e lo stile raffinato del design italiano. Vedremo se in futuro ci sarà spazio per un qualcosa di simile nella gamma della principale casa automobilistica italiana che in questo momento ha in rampa di lancio Fiat Giga Panda e Panda Fastback.