Lancia Ypsilon Rally2, turbo e trazione integrale: il ritorno nel Mondiale Rally

La Lancia è pronta a fare il suo ritorno nel Mondiale Rally, con un possibile debutto già previsto per il 2026. Dopo l’ingresso nel Campionato Italiano Rally con le versioni Ypsilon Rally4 e la Ypsilon Rally6, recentemente ribattezzata “HF Racing”, il marchio torinese sta lavorando a una nuova Lancia Ypsilon Integrale Rally2, destinata a riportare ufficialmente la Casa nella scena internazionale delle competizioni su sterrato e asfalto.

Un prototipo della futura Ypsilon Rally2 è stato avvistato di recente durante test privati su strada. La vettura sfoggiava già una livrea molto vicina a quella definitiva, con il logo Integrale ben visibile sulla fiancata, segno che il progetto è ormai in fase avanzata. Nonostante non prenderà parte alla classe regina WRC, la nuova Ypsilon sarà schierata nel campionato WRC2, riservato alle vetture Rally2, precedentemente note come R5.

Le Rally2 rappresentano un livello competitivo leggermente inferiore alle World Rally Car, ma rimangono molto sofisticate dal punto di vista tecnico. Il regolamento prevede motori turbo a quattro cilindri con cilindrata massima di 1.620 cm³, trazione integrale obbligatoria e un peso minimo di 1.230 kg. Queste caratteristiche rendono la categoria accessibile sia ai costruttori ufficiali sia ai team privati, garantendo gare combattute e spettacolari.

La Lancia Ypsilon Rally2 potrebbe basarsi sulla piattaforma sviluppata da Stellantis per la Citroen C3 Rally2, equipaggiata con un motore 1.6 turbo da 282 CV. Il modello francese è però vicino alla scadenza dell’omologazione, e a partire dal 2025 è attesa una nuova evoluzione che condividerà alcune soluzioni con la futura Ypsilon, pur consentendo a Lancia di inserire sviluppi specifici soprattutto in chiave aerodinamica.

Gli ultimi accorgimenti sulla vettura sottolineano l’attenzione al design tecnico e alle prestazioni, caratteristiche che potrebbero rendere la Ypsilon Rally2 competitiva sin dal suo esordio. Lancia, così, sembra pronta a riconquistare un ruolo di primo piano nel panorama internazionale dei rally.