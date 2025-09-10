Fiat: offerte eccezionali per iniziare bene settembre con Pandastic Days in Francia

FIAT, marchio iconico acclamato dal grande pubblico in Francia e non solo per il suo innegabile fascino e spirito ottimistico, ribadisce il suo impegno per una mobilità sempre più accessibile e sostenibile. In questo contesto, il marchio lancia in Francia, a partire da settembre, offerte eccezionali e senza condizioni di ammissibilità, volte a facilitare l’accesso ai suoi modelli e a rafforzare il suo posizionamento sul mercato con i “Pandactic Days”.

La maggior parte della gamma Fiat in Francia è interessata da questa iniziativa promozionale

Gran parte della gamma Fiat beneficia di questa offerta eccezionale: la 500, la 600 e la nuova Grande Panda elettrica. Questi modelli iconici, simboli del know-how e dell’ottimismo del marchio, beneficiano di sconti fino a 5.000 euro, rendendo la mobilità sostenibile più accessibile che mai. Anche Fiat punta sulla diversità e propone interessanti offerte ibride con la nuova Grande Panda, la 600 e la Panda Classic, con vantaggi per il cliente fino a 2.900 euro.

E poiché la soddisfazione e la tranquillità del cliente rappresentano valori fondamentali e restano al centro di tutti gli impegni del marchio, tutti i veicoli della gamma Fiat sono oggi equipaggiati con una garanzia speciale e completa, che assicura una copertura fino a 8 anni o 160.000 km, garantendo così protezione e serenità per lungo tempo.

Inoltre, in occasione dei Pandastic Days, Fiat mette a disposizione dei propri clienti un prestito auto estremamente vantaggioso, con un tasso dello 0,9% e una durata di 36 mesi, rendendo ancora più semplice e accessibile l’acquisto dei modelli della gamma. Vi invitiamo a scoprire tutte le offerte, le promozioni e i prodotti Fiat disponibili, recandovi presso una delle nostre concessionarie ufficiali per vivere in prima persona l’esperienza completa dei Pandastic Days.