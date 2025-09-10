Fiat Professional Days: offerta eccezionale fino al 31 ottobre in Repubblica Ceca

Fiat Professional propone un’offerta che potrebbe non ripetersi più in Repubblica Ceca: un prezzo interessante, condizioni di finanziamento vantaggiose e, in più, per tutti coloro che acquistano un veicolo commerciale nell’ambito dei Fiat Professional Days, una garanzia di 7 anni (200.000 km) sul veicolo acquistato. L’evento di vendita dei Fiat Professional Days inizia oggi e durerà fino al 31 ottobre 2025.

Un’offerta eccezionale di modelli Fiat Professional che potrebbe non ripetersi mai più

In occasione dei Fiat Professional Days, il modello Fiat Ducato viene offerto a un prezzo promozionale a partire da 499.000 corone ceche IVA esclusa , valido per la versione L2H1 con motore 2.2 MTJ EVO 120k e cambio manuale a 6 marce. Ducato è un modello di successo, prodotto ininterrottamente dal 1981 e venduto in oltre 80 paesi in tutto il mondo. In 40 anni di leadership nel segmento, il modello Ducato ha subito costanti miglioramenti, continuando a rimanere al vertice della sua categoria. Ducato vanta un vano di carico fino a 17 m³ e una portata utile fino a 1,4 tonnellate con motore diesel. Ducato è equipaggiato con motori diesel MultiJet EVO di ultima generazione, conformi alla normativa Euro 6E e che offrono la migliore combinazione di prestazioni e durata. È disponibile un cambio manuale a 6 marce in combinazione con tre livelli di potenza (120, 140, 180 CV) e un cambio automatico a 8 marce in combinazione con motori da 140 e 180 CV.

Fiat Scudo è disponibile con un prezzo promozionale a partire da 499.000 corone ceche IVA esclusa , valido per la versione L2 con motore 1.5 MTJ da 120 CV e cambio manuale a 6 marce. Scudo è caratterizzato da robustezza, versatilità e comfort di guida. Grazie alle dimensioni compatte e alla posizione di guida confortevole, Scudo è confortevole come un’autovettura e consente agli utenti di vivere una lunga giornata di lavoro senza stress. Nonostante le dimensioni esterne compatte, il vano di carico è incredibilmente spazioso (fino a 6,6 m³), ​​con una portata utile fino a 1,25 tonnellate per la versione elettrica e fino a 1,3 tonnellate per le varianti con motore a combustione. Grazie alle sue dimensioni compatte, Scudo è anche un partner ideale per la guida nei centri urbani e, con un’altezza di soli 190 cm, trova posto in qualsiasi garage. In termini di sicurezza, è dotato di un’ampia gamma di sistemi di assistenza volti a garantire il massimo comfort e sicurezza durante la guida.

I clienti possono acquistare il Fiat Doblò a partire da 419.000 corone ceche IVA esclusa , valido per la versione con portata standard e motore 1.2 Turbo da 110 CV con cambio manuale a 6 marce. Multifunzionale, spazioso e flessibile, il Doblò offre opzioni di connettività e tecnologie avanzate che aiutano i clienti ad affrontare efficacemente le sfide lavorative quotidiane. Il Fiat Doblò offre una portata utile fino a 1 tonnellata e vanta un ampio e versatile spazio interno e dotazioni tecnologiche all’avanguardia. È possibile usufruire anche di condizioni di finanziamento vantaggiose con interessi pari allo 0% per l’acquisto.

I clienti che acquisteranno uno dei modelli sopra indicati durante i Fiat Professional Days riceveranno una garanzia di 7 anni (200.000 km) sul veicolo, ovvero 2 anni in più rispetto alla garanzia standard. La garanzia di 7 anni (200.000 km) si applica solo ai veicoli acquistati durante il periodo dei Fiat Professional Days, dal 9 settembre al 31 ottobre 2025. L’offerta nell’ambito dei Fiat Professional Days è valida sia per i veicoli in stock che per quelli appena ordinati per la produzione.