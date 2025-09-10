Jeep lancia la seconda stagione di “FreeRide” in Argentina: una campagna che spinge i confini al limite

Jeep presenta una nuova edizione di questa produzione che esplora le zone off-road della Patagonia argentina per sfidare i limiti delle sue ultime uscite: la Gladiator, la Wrangler e la Renegade Willys 4×4.

Jeep lancia la seconda puntata di questa miniserie

Dopo il successo della prima stagione di “FreeRide”, Jeep lancia la seconda puntata di questa miniserie, una serie che riafferma lo spirito avventuroso del marchio e il suo legame con la natura più estrema. Con quattro episodi ispirati ai quattro elementi (acqua, fuoco, aria e terra), la serie invita gli spettatori a vivere esperienze uniche nei paesaggi più impervi della Patagonia argentina, dove solo una Jeep può arrivare.

La campagna, ideata da Jeep e TogetherWith e prodotta da Gravedad Zero, riafferma l’impegno di Jeep® nell’esplorare i limiti, portando i suoi veicoli sui terreni inospitali della Patagonia argentina. Con lo slogan “Pushing the Limits to the Limit”, la serie mostra come i veicoli Jeep Trail Rated affrontino condizioni estreme, tra salite e discese vertiginose che rivelano la vera essenza del marchio e la sua incredibile capacità di accompagnare i conducenti in ogni tipo di esperienza. Ogni episodio è incentrato su una sfida specifica, con atleti che spingono le proprie capacità al limite.

Questi video sono ora disponibili sul canale YouTube di Jeep e sui canali social, rafforzando il legame tra il marchio e una community costantemente alla ricerca di nuove avventure. Questa campagna rafforza ancora una volta l’idea che i veicoli progettati dal marchio a sette posti non sono solo pensati per la guida fuoristrada, ma rappresentano anche una filosofia di sfida, miglioramento personale e godimento della natura al massimo.

Ecco come la definisce Sebastián Gimenez, Global Marketing Director – South America Region di Stellantis: “Con FreeRide, riaffermiamo il DNA di Jeep®. La libertà di spingersi oltre, di sfidare i limiti e di entrare in contatto con la natura allo stato puro. Questa seconda stagione nella Patagonia argentina riflette non solo le capacità uniche dei nostri veicoli Trail Rated, ma anche lo spirito di conquista e avventura che ci definisce come marchio in tutto il mondo”.