Jeep Gladiator Rubicon torna in un mercato importante con un design migliorato e capacità Trail-Rated

Il nuovissimo Jeep Gladiator è il pick-up Jeep più performante di sempre. Ridefinisce il segmento dei pick-up con il suo design open-air e le leggendarie capacità Jeep. Questo modello di Jeep è presente anche nel mercato Sud Africano portando il fascino di un’icona con la versatilità di un vero cavallo di battaglia, stabilendo un nuovo punto di riferimento nel segmento locale dei pick-up.

In Sudafrica, la Jeep Gladiator è disponibile in un unico modello derivato, il Rubicon, completamente equipaggiato

Lanciata per la prima volta sul mercato sudafricano nel 2022, la Jeep Gladiator è stata subito nominata Specialist Bakkie of the Year. Ora presenta un design rinnovato e caratteristiche migliorate, pensate appositamente per i conducenti sudafricani, tra cui un look raffinato che prevede l’hardtop rimovibile in tinta con la gamma di colori vivaci disponibili. Per gli amanti dell’avventura, i soft top sono ancora disponibili come accessorio presso i concessionari di tutto il Paese.

La Jeep Gladiator è il frutto di decenni di eccellenza ingegneristica Jeep, con una solida combinazione di robusta funzionalità, autentico design Jeep, libertà di guida open-air, funzionalità intelligenti e versatilità, oltre a un’efficienza avanzata del gruppo propulsore, dinamiche superiori e sicurezza e tecnologia all’avanguardia.

La nuova Jeep Gladiator offre capacità leggendarie con una dinamica di guida su strada controllata grazie ai sistemi 4×4 Command-Trac e Rock-Trac, agli assali Dana 44 di terza generazione, ai bloccaggi elettrici degli assali anteriore e posteriore Tru-Lock, al differenziale autobloccante Trac-Lok, al sistema di disconnessione automatica della barra stabilizzatrice, un’esclusiva del segmento, e agli pneumatici off-road da 32 pollici.

In Sudafrica, la Jeep Gladiator è disponibile in un unico modello derivato, il Rubicon, completamente equipaggiato per soddisfare le aspettative degli avventurieri sudafricani. La nuovissima Jeep Gladiator vanta un design robusto e distintivo, immediatamente riconoscibile grazie al tipico stile Jeep.

La nuova Jeep Gladiator vanta una nuova griglia anteriore e un’antenna integrata, che ne amplificano il look complessivo, impreziosito da hardtop in tinta e nuovi cerchi audaci. Il Gladiator Rubicon è dotato di fari anteriori e fendinebbia a LED che proiettano una nitida luce bianca. Le luci diurne, che formano un alone attorno al perimetro esterno dei fari, accentuano l’iconico frontale Jeep.

Posteriormente, i tradizionali fanali posteriori quadrati sono dotati di illuminazione a LED e lasciano spazio a un’ampia apertura del portellone posteriore per agevolare il carico del carico nel cassone. Il portellone è ammortizzato e può essere fermato in tre posizioni, mentre il carico può essere facilmente bloccato tramite un portellone con chiusura elettrica.

Il cassone di carico del Jeep Gladiator è rivestito con uno speciale strato antigraffio e la copertura avvolgibile del cassone è disponibile in tre opzioni: tela, tela morbida in tre parti o copertura rigida in tre parti. Il design a quattro bulloni nella parte superiore del telaio del parabrezza consente di ripiegarlo rapidamente e facilmente. Una barra superiore collega i montanti anteriori e rimane in posizione anche quando il parabrezza è ripiegato. Ciò consente allo specchietto retrovisore di rimanere in posizione anche con il parabrezza ripiegato.

Le porte in alluminio leggero e ad alta resistenza presentano la misura della punta Torx stampata direttamente sulla cerniera, semplificando la rimozione delle porte. Un kit di attrezzi con le punte Torx necessarie per rimuovere le porte e abbassare il parabrezza è fornito di serie. La Gladiator è inoltre dotata di barre sportive in tinta con la carrozzeria, saldate alla carrozzeria e dotate di maniglie di sostegno integrate per i passeggeri anteriori.

Le sezioni del tetto rigido in tinta con la carrozzeria offrono un migliore isolamento acustico e dalle intemperie, mantenendo inalterata la sua versatilità open-air esclusiva della categoria. Diverse configurazioni consentono un facile accesso alle posizioni di apertura parziale e completa del tetto grazie a chiusure a sgancio rapido.

All’interno, il cruscotto è stato rivisitato e include un sistema di infotainment da 12,3 pollici e sedili elettrici riscaldabili rivestiti interamente in pelle. La sicurezza è migliorata con due airbag aggiuntivi (che portano il totale a sei) e il parcheggio è reso più comodo grazie al PDC anteriore. Jeep Gladiator è dotato di serie di un pulsante di avviamento, dotato di una cornice resistente alle intemperie e facilmente accessibile al conducente.

I sedili posteriori offrono uno spazio per le gambe ai vertici del segmento e presentano un design esclusivo che consente di bloccarli in posizione per offrire un vano portaoggetti sicuro dietro lo schienale. I sedili posteriori possono essere ripiegati per accedere al vano portaoggetti posteriore della cabina e creare un piano di carico per oggetti di grandi dimensioni.

La nuova Jeep Gladiator offre leggendarie capacità off-road. Il sistema 4×4 Rock-Trac è dotato di assali anteriori e posteriori Dana 44 di terza generazione per impieghi gravosi con rapporto di trasmissione “4LO” di 4:1.Il rapporto al ponte anteriore e posteriore di 4,10 è di serie, così come i differenziali bloccabili Tru-Lok. Il Gladiator Rubicon vanta un impressionante rapporto di avanzamento di 77,2:1, che consente una navigazione sicura su terreni estremi.