Stellantis celebra la Giornata internazionale dell’auto elettrica con una gamma di 60 modelli

Con 60 modelli 100% elettrici commercializzati attraverso i suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot, Stellantis è un punto di riferimento nella mobilità sostenibile grazie alla sua offerta ampia e diversificata, dotata delle più avanzate innovazioni tecnologiche del mercato. Dai quadricicli ai veicoli urbani compatti e ai veicoli commerciali, dai SUV di lusso alle supercar, il portfolio di Stellantis comprende veicoli 100% elettrici, ibridi plug-in e ibridi che soddisfano tutte le esigenze di mobilità.

Dal 2020, il 9 settembre è la Giornata internazionale dell’auto elettrica, un evento che Stellantis celebra con una gamma di 60 modelli

Stellantis non offre solo veicoli elettrificati, ma anche servizi completi per supportare le persone nella transizione alla mobilità elettrica. La maggior parte dei suoi modelli elettrificati include una stazione di ricarica Easywallbox gratuita al momento dell’acquisto. Inoltre, nella convinzione che la mobilità debba essere accessibile a tutti, Stellantis sta lavorando a soluzioni che facilitino l’adozione di veicoli elettrificati, tra cui opzioni di finanziamento e programmi di incentivi.

In questo contesto, Stellantis è all’avanguardia. Da molti anni sviluppa tecnologie, veicoli e servizi per soddisfare questi impegni e offrire una mobilità sostenibile, affidabile e sicura, tenendo presente la necessità di fornire un’alternativa accessibile al maggior numero possibile di persone, garantendo che questa rivoluzione tecnologica abbia un impatto significativo sull’ambiente.

Il futuro dei prodotti e delle tecnologie Stellantis si articola attorno a quattro piattaforme flessibili progettate per i veicoli elettrici a batteria: STLA Small, STLA Medium, STLA Large e STLA Frame, quest’ultima con struttura body-on-frame. Flessibili per rispondere alle nuove esigenze dei clienti e ai cambiamenti normativi, sono pronte ad aggiornare l’hardware e a mantenere aggiornato il software, grazie alle tecnologie over-the-air. Stellantis offre una gamma unica: 60 modelli pensati per tutti i segmenti e tutte le esigenze. Offre inoltre un’ampia gamma di modelli ibridi plug-in e ibridi.

L’elettrificazione non riduce piacere di guida e prestazioni: modelli di Stellantis come Abarth 600e (240-280 CV) e Alfa Romeo Junior Veloce (280 CV, 0-100 in 5,9 s) uniscono sportività e tecnologia avanzata, mentre la Alfa Romeo 33 Stradale: emozionante debutto nordamericano alla Monterey Car Week 202533 Stradale elettrica raggiunge 750 CV. Citroën ë-C5 Aircross (fino a 680 km) privilegia comfort e autonomia, con una gamma elettrica completa. DS Automobiles amplia l’offerta con DS N.8 (fino a 750 km) e DS N.4 (450 km). Fiat lancia la Grande Panda elettrica (320 km, <25.000€), Jeep Compass EV arriva a 650 km, Lancia Ypsilon HF offre 280 CV e 370 km. Leapmotor propone modelli urbani e familiari accessibili, mentre Maserati Folgore porta il lusso 100% elettrico. Opel Frontera Electric e Peugeot E-3008 (fino a 700 km) completano una transizione che unisce sportività, tecnologia e sostenibilità in tutta la gamma Stellantis.