Alfa Romeo Purosangue: ecco come sarebbe nella versione del biscione

Il creatore digitale Simolude su Facebook ha pubblicato nei giorni scorsi un render con cui ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di una Alfa Romeo Purosangue versione del celebre SUV del cavallino rampante nello stile della casa automobilistica del biscione. A dire il vero del possibile arrivo di una vettura di questo tipo nella gamma di Alfa Romeo si parla già da qualche tempo. La casa milanese infatti dovrebbe rientrare nel segmento E del mercato dopo un’assenza di molti anni grazie proprio ad un nuovo SUV molto sportivo che come anticipato da alcuni dirigenti del biscione in passato avrà uno stile sorprendente difficilmente inquadrabile nelle attuali categorie in cui è diviso il mercato.

Potrebbe essere davvero così il design del futuro Alfa Romeo Purosangue?

Ovviamente non si chiamerà Alfa Romeo Purosangue ma la filosofia potrebbe essere proprio quella. Per la verità un soprannome era stato dato a questo modello dall’ex CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato che lo scorso anno aveva parlato di Alfa Romeo E-Jet per definire questo veicolo. Questo ad indicare uno stile molto aerodinamico e votato alle prestazioni. Ricordiamo che questo modello secondo indiscrezioni nascerà su una versione allungata della piattaforma STLA Large, la stessa usata da Jeep Grand Cherokee ed essendo pensato per fare bene negli Stati Uniti potrebbe essere prodotto proprio in quel paese presso lo stabilimento Jefferson North di Stellantis nei pressi di Detroit.

Alfa Romeo Purosangue sarà subito riconoscibile come una Alfa Romeo. Arriverà sul mercato in versione elettrica al 100 per cento ma anche termica. Si parlava di versioni a 5 e 7 posti ma onestamente non sappiamo quanto ci sia di vero in ciò. Sembra più probabile possa essere proposta solo in versione a 5 posti nonostante sia lunga quasi 5 metri. Non mancherà ovviamente la versione top di gamma Quadrifoglio.