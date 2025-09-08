Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e la nuova Mokka GSE celebrano le anteprime mondiali all’IAA Mobility

“Abbiamo reinventato la Opel GSE per l’era elettrica e ci stiamo impegnando al massimo. Stiamo aumentando le prestazioni e portando l’esperienza di guida elettrica a un livello superiore”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel, alla conferenza stampa di oggi presso l’IAA Mobility. L’incredibile studio Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, la prima concept car di Opel che fonde il mondo digitale e quello reale, e la nuova Opel Mokka GSE sono state al centro dell’attenzione. Con il modello di serie ad alte prestazioni, ordinabile da subito, Opel porta su strada le emozioni dei rally elettrici a batteria. Si basa sulla Opel Mokka GSE Rally , anch’essa presente all’IAA Mobility di quest’anno, e beneficia quindi del vasto know-how di Opel nel motorsport.

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e la nuova Mokka GSE sono state al centro dell’attenzione

“La nostra ultima rivoluzionaria concept car di Rüsselsheim rappresenta la visione del nostro marchio GSE. Riunisce due icone: la nostra Corsa più venduta e il simulatore di corse leader al mondo, Gran Turismo 7. La Corsa GSE Vision Gran Turismo è tangibile e può essere guidata virtualmente”, hanno annunciato il CEO di Opel Florian Huettl, la Responsabile Marketing Rebecca Reinermann e il Responsabile Design Mark Adams in occasione dell’odierna anteprima mondiale. Opel presenta quindi uno studio che entrerà di nuovo nella storia 60 anni dopo la leggendaria Experimental GT.

Perché ispira gli appassionati di sport motoristici e gli appassionati di videogiochi. Da un lato, per il suo design visionario sviluppato dal team guidato dal Vice Presidente Design Mark Adams e, dall’altro, per le sue caratteristiche. 588 kW (800 CV) di potenza di sistema, 800 Newton metri di coppia, accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,0 secondi e una velocità massima di 320 km/h parlano da soli. “La Corsa GSE Vision Gran Turismo è la nostra visione del futuro di GSE, e non solo”, ha affermato Adams. Ma d’altra parte, la Corsa GSE Vision Gran Turismo è la prima concept car di Opel che tutti potranno presto provare in prima persona, in Gran Turismo 7.

“La nostra filosofia GSE si basa su tre pilastri: Corsa, Guida e Gioco. Il gioco, reso vivo dalla Corsa GSE Vision Gran Turismo, è il palcoscenico ideale per dare vita al nostro prossimo capitolo di GSE: emozionante, coinvolgente e accessibile a TUTTI”, ha aggiunto Rebecca Reinermann.

I responsabili non hanno lasciato dubbi su quali veicoli daranno vita ai primi due pilastri della nuova filosofia GSE: la Opel Mokka GSE Rally è stata sviluppata come auto da rally completamente elettrica di nuova generazione per le corse professionistiche; la sua controparte di serie, la Mokka GSE , offrirà ai clienti un’esperienza di guida su strada senza pari. E, cosa ancora più importante, la Mokka GSE da 207 kW (281 CV) può essere ordinata da oggi. Le tariffe di leasing partono da un interessante importo di 399 euro al mese 2 . Inoltre, i clienti possono decidere autonomamente se noleggiare, acquistare o sottoscrivere un abbonamento per la nuova auto stradale ad alte prestazioni.

Un’altra stella Opel all’IAA Mobility di quest’anno è il SUV top di gamma Opel Grandland. I visitatori potranno ammirare da vicino il nuovo Grandland Electric AWD (trazione integrale) in loco. Il primo veicolo elettrico a trazione integrale del marchio ha una potenza di sistema di 239 kW (325 CV) e una coppia massima di 509 Nm. Nell’allestimento Ultimate, già disponibile per l’ordine, il SUV, progettato, progettato e prodotto in Germania, può percorrere fino a 489 chilometri (WLTP 3 ) tra una ricarica e l’altra; seguiranno altri livelli di allestimento con un’autonomia fino a 501 chilometri (valore provvisorio secondo WLTP 3 ). Ma non è tutto: “Presto lanceremo una versione completamente elettrica del Grandland con un’autonomia fino a circa 700 chilometri (valore preliminare secondo WLTP )”, ha dichiarato il CEO di Opel Huettl.

Opel sarà presente all’IAA Mobility di Monaco di Baviera in due sedi fino al 14 settembre. Giornalisti e visitatori specializzati potranno scoprire il marchio presso lo stand B20 dell’IAA Summit nel padiglione B3 del centro espositivo. Il pubblico potrà ammirare le ultime novità Opel presso l’innovativo stand open space OP340 in Odeonsplatz a partire dal 9 settembre. Inoltre, l’Opel Mokka GSE Rally sarà esposta anche presso lo stand KP195 dell’ADAC in Königsplatz.