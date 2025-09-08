Nuova Fiat Multipla: potrebbe essere la sorpresa di fine decennio per la casa torinese

Di una nuova Fiat Multipla si parla di tanto in tanto. C’è stato un momento in cui il suo ritorno sembrava praticamente sicuro, con lo stesso CEO di Fiat Olivier Francois che ne aveva parlato usando questo nome per uno dei futuri SUV di segmento C della casa torinese, ma poi la notizia è stata smentita dallo stesso Francois che ha confermato che il futuro modello di segmento C avrà un altro nome.

Nuova Fiat Multipla: sarà la ciliegina sulla torta di una gamma totalmente rinnovata?

Nonostante ciò c’è chi pensa che alla fine una nuova Fiat Multipla possa effettivamente arrivare. Magari questa sarà la sorpresa di fine decennio che Fiat potrebbe attuare per completare la sua gamma come ciliegina sulla torta. Ricordiamo che nei prossimi anni numerosi nuovi modelli sono attesi. Dopo la Fiat Grande Panda sarà la volta della Pandissima o Giga Panda e poi della Panda Fastback o nuova Fiat Fastback.

Poi toccherà ad un pickup che dovrebbe prendere il nome di nuova Fiat Strada sostituendo a livello globale il famoso modello compatto venduto in Sud America da Fiat ormai da molti anni con grandissimo successo. Inoltre ci sarà spazio anche per un minivan sempre in stile Grande Panda con una dimensione di circa 4,5 metri. Poi a seguire ancora sarà la volta della nuova Fiat Pandina erede dell’attuale Panda che metterà insieme elementi di design visti nella grande Panda con quelli della prima generazione del modello degli anni ’80.

Dunque al momento non sembra esserci spazio per una nuova Fiat Multipla anche se l’idea continua a stuzzicare e non poco la fantasia di molti come dimostrano anche i render di questo articolo che prova ad immaginare lo stile di una moderna Multipla in salsa Grande Panda. Non possiamo nemmeno escludere che uno dei futuri modelli di cui vi abbiamo appena parlato possa prendere il nome di Multipla. Il maggior candidato al momento è proprio il futuro minivan. Staremo a vedere cosa accadrà e se nel futuro piano industriale di Stellantis ci sarà traccia di un simile modello per quanto concerne la futura gamma della principale casa automobilistica italiana.